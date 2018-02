La ANC debate acciones para dejar en el “ostracismo” a los no independentistas

La VI asamblea general ordinaria que este domingo celebra la Asamblea Nacional Catalana (ANC) definirá sus próximas acciones para presionar a los dirigentes políticos en la construcción de la República.

En este sentido, se debatirán las enmiendas presentadas por los socios, en las que se insta a la dirección a reforzar las actuaciones y movilizaciones en la calle, como “herramienta fundamental” para llegar a la independencia.

Entre las acciones propuestas destaca sobre todo el rechazo social a los no independentistas, mediante el “ostracismo”, el “boicot social”, el “veto” o, incluso la “excomunión”. Así figura en una enmienda a la totalidad a la actual hoja de ruta, en la que se censura la “inacción” de la actual ANC para conseguir sus objetivos.

En el texto, al que ha accedido OKDIARIO, al margen de las habituales concentraciones, manifestaciones o pancartas, se proponen acciones más radicales como piquetes, acoso a representantes oficiales, vigilias, escarnios públicos a personalidades o ‘huida’ de trabajadores.

Las actuaciones se clasifican en distintos ámbitos, como social o económico, además de lo que denominan ‘acciones de no cooperación política’.

Así, se insta a hacer boicot a todo lo que represente al Estado español, e incluso, a las autoridades independentistas que no lleven a cabo sus planteamientos. El rechazo se extiende a los organismos internacionales, a los que critican por no aceptar la independencia catalana y con los que pretenden romper todo tipo de relaciones diplomáticas.

Las medidas son especialmente rotundas en el aspecto laboral. Así, no ocultan la elaboración de ‘listas negras’ de comerciantes contrarios a la independencia. Incluso se propone “inventarse enfermedades” para no acudir al puesto de trabajo.

Otras actuaciones llamativas se engloban en el apartado ‘retirarse del sistema social’, en el que se incluye, por ejemplo, “quedarse en casa” o, por el contrario, emigrar de la comunidad, pedir asilo y refugiarse en lugares “sagrados” o una “desaparición colectiva”.

En otro momento se propone no participar en las instituciones educativas-colegios, institutos…-del Gobierno, no ayudar a agentes de seguridad nacionales, colapsar el sistema administrativo, hacer ‘dumping’ con precios muy bajos, no alquilar ni vender propiedades a quienes no sean independentistas, utilizar identidades falsas, no cooperar con los requerimientos judiciales e incluso, “buscar el encarcelamiento deliberadamente”.

También hay recomendaciones como hacer ayuno, huelgas de hambre, o “exponerse a la intemperie y a las inclemencias”. Todo ello, dicen, inspirándose en los métodos de acción “no violenta” de Gandhi.

Una nueva hoja de ruta

De la asamblea general de la ANC saldrá la nueva hoja de ruta de la entidad y empezará también el proceso para elegir al nuevo presidente y renovar el secretariado, informa Europa Press.

La asamblea permitirá así iniciar el camino para escoger la persona que presidirá la entidad, después de que Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real desde hace más de cuatro meses, acusado entre otros delitos de rebelión, renunciara al cargo tras anunciar que concurriría como número dos en la lista de JxCat a las elecciones del 21-D.

Tras este anuncio, el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, asumió el papel de portavoz principal de la entidad, y ahora la asamblea deberá aprobar la convocatoria de elecciones al secretariado al haberse terminado el mandato anterior, que probablemente se celebrarán el 17 de marzo.

En la hoja de ruta, la ANC apuesta por hacer efectiva la República catalana proclamada por el Parlament el 27 de octubre y trabajar para conseguir el reconocimiento internacional.

Entre los objetivos estratégicos que establece está la necesidad de mantener el “carácter no violento y pacífico” del proceso independentista, y reforzar la independencia de la entidad respeto a los partidos.

También apuesta por la “unidad de acción” de los partidos y las entidades independentistas, y por intensificar el nivel de movilizaciones para reclamar la liberación de los presos soberanistas, el retorno de los consellers cesados que están en Bélgica y defender la República catalana

El borrador de la ANC insta al Govern y al Parlament a construir la República catalana como “un poder efectivo y no dependiente del Estado español” en diferentes ámbitos: la financiación y el control de la hacienda catalana, el poder judicial y las fuerzas de seguridad.

Por ello, pide al Govern que tome “medidas para construir la República, cree y ejecute las normas y decretos que supongan avanzar hacia su implementación y el inicio del proceso constituyente”. También consideran necesario “que la ciudadanía coja el peso de la construcción de un nuevo estado” y reivindican la participación de la sociedad civil para impulsar un proceso constituyente

La entidad soberanista advierte de que la mayoría absoluta independentista el 21-D “hace que no pueda seguir vigente la inhibición de la UE de todas las demandas de la sociedad catalana.

Por eso, apuesta por iniciar una campaña con el foco sobre las instituciones europeas, los gobiernos de los estados miembros de la UE y el conjunto de la comunidad internacional “para poner en evidencia al Estado español, su totalitarismo y sus graves carencias democráticas”.

Además, alerta de que la comunidad internacional no puede permitir “otro golpe de estado” como el que, a su juicio, ha sufrido Catalunya con la aplicación del 155 y ha llamado a hacer acciones para pedir el reconocimiento internacional de la República catalana.