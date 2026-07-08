Ni Derecho ni Magisterio: la sorprendente carrera de Letras con mayor empleabilidad en España analizando los 4 años siguientes a terminar la universidad

La carrera de Letras con mayor empleabilidad en España no es Derecho ni Magisterio. Cuatro años después de terminar la universidad, Lenguas Clásicas se posiciona como la titulación de humanidades con mejores perspectivas laborales, según los datos de inserción laboral analizados por U-Ranking.

Mientras que Medicina, Enfermería y varias ingenierías lideran la clasificación general de empleabilidad, Lenguas Clásicas ocupa el puesto 22 del ranking, convirtiéndose en la carrera de Letras mejor situada. El estudio mide aspectos como la afiliación a la Seguridad Social, la estabilidad de los contratos y el acceso a empleos acordes con la formación universitaria.

Lenguas Clásicas, la carrera de Letras con mayor empleabilidad

Según el ranking completo de U-Ranking Inserción Laboral, Lenguas Clásicas ocupa el puesto 22, convirtiéndose en la carrera de Letras con mayor empleabilidad de España al analizar la situación de los graduados cuatro años después de terminar la universidad.

Los estudios de Lenguas Clásicas se ofrecen en España bajo distintas denominaciones, como Estudios Clásicos, Filología Clásica o Estudios Clásicos y de la Antigüedad. Todas estas titulaciones comparten un mismo núcleo formativo basado en el estudio del griego y el latín.

Se trata de un grado de cuatro cursos que combina una formación común inicial con la posibilidad de especializarse en una u otra lengua en los últimos años. Esta estructura se repite en universidades como Valladolid, Zaragoza o Salamanca.

El plan de estudios no se limita al aprendizaje lingüístico. También incluye contenidos de literatura, historia y cultura del mundo grecolatino, así como el estudio de su influencia en las etapas medieval y moderna de Occidente. En universidades como la Autónoma de Madrid, el enfoque se amplía hacia la conservación del patrimonio cultural, con salidas relacionadas con la archivística, la biblioteconomía o la gestión cultural.

Las carreras con mejor empleabilidad según U-Ranking

Aunque Lenguas Clásicas destaca dentro de las titulaciones de Letras, las primeras posiciones del ranking de empleabilidad están ocupadas principalmente por estudios del ámbito sanitario y de las ingenierías.

Las carreras universitarias con mejores salidas laborales según U-Ranking son:

Medicina.

Enfermería.

Ingeniería de Computadores.

Odontología.

Ingeniería de Organización Industrial.

Ingeniería Civil.

Ingeniería de Telecomunicación.

Farmacia.

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería de la Energía.

Para elaborar esta clasificación, U-Ranking analiza distintos indicadores de empleabilidad, entre los que se encuentran la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el porcentaje de empleo acorde al nivel universitario, la base media de cotización, la proporción de contratos indefinidos y el porcentaje de empleo a jornada completa.

Los resultados confirman que las titulaciones sanitarias mantienen una posición privilegiada por la alta demanda de profesionales en el sistema de salud. Del mismo modo, las ingenierías destacan por su relación con sectores estratégicos como la tecnología, la energía y las infraestructuras.

En este contexto, la presencia de Lenguas Clásicas en el puesto 22 adquiere especial relevancia, ya que demuestra que una carrera de humanidades puede alcanzar niveles de inserción laboral competitivos. Su orientación hacia la docencia, la investigación, la gestión cultural y la conservación del patrimonio explica parte de este buen comportamiento en el mercado de trabajo.

El ranking de U-Ranking ofrece así una visión amplia de las oportunidades profesionales de los estudios universitarios en España, mostrando que la empleabilidad no depende únicamente del área de conocimiento, sino también de la especialización y de la adaptación de cada titulación a las necesidades sociales y laborales.