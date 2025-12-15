Cómo se escribe revés o reves

Saber si se escribe revés o reves es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. No saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

La forma correcta

Es una duda muy habitual, de esas que aparecen justo cuando estás escribiendo rápido un mensaje, un correo o un texto más formal: ¿se escribe revés o reves? La diferencia es solo una tilde, pero en español esa pequeña marca lo cambia todo. Y aquí no hay medias tintas: solo una forma es correcta, y conviene tenerlo claro para no cometer un error ortográfico bastante común.

La forma correcta es revés, siempre con tilde en la “e”. La palabra reves, sin tilde, no está aceptada por la Real Academia Española y se considera incorrecta en cualquier contexto. No se trata de una recomendación estilística ni de una variante informal: simplemente, reves no existe como palabra válida en español.

¿Qué significa “revés”?

El término revés es un sustantivo masculino muy versátil, con varios significados que usamos a diario, a veces sin darnos cuenta:

La parte contraria o posterior de algo

El revés de la moneda no tiene el mismo dibujo.

Se puso la camiseta del revés sin darse cuenta.

Un contratiempo, golpe inesperado o situación negativa

La noticia fue un revés duro para el equipo.

El proyecto sufrió un revés de última hora.

Un golpe o técnica deportiva, especialmente en tenis

Ganó el punto con un revés impecable.

En todos estos usos, la escritura es siempre la misma: revés, con tilde. El significado cambia según el contexto, pero la ortografía no.

¿Por qué lleva tilde “revés”?

La explicación es sencilla y responde a una regla básica de acentuación. Revés es una palabra aguda, es decir, la sílaba tónica es la última: re-VÉS. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal. Como revés termina en “s”, la tilde es obligatoria.

Este mismo criterio se aplica a otras palabras muy conocidas, como:

inglés

francés

cortés

Si estas llevan tilde, revés también debe llevarla. Pensar en ellas puede ayudarte a recordarlo con facilidad.

¿Existe alguna excepción?

No, ninguna. No hay ningún caso en el que “reves” sin tilde sea correcto. El error suele aparecer por escribir deprisa, por no usar tildes en el móvil o por la costumbre de omitirlas en redes sociales. Sin embargo, en cualquier texto cuidado, ya sea académico, profesional o periodístico, escribir reves es siempre un fallo ortográfico.

Expresiones comunes con “revés”

Algunas expresiones muy frecuentes en las que aparece esta palabra son:

Al revés

Del revés

Dar un revés

Sufrir un revés

En todas ellas, la tilde se mantiene sin excepción.

Ejemplos según definición

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Espalda o parte opuesta de algo. El jersey está del revés, dale la vuelta que trae mala suerte llevarlo así.

Golpe que se da a alguien con la mano vuelta. Le dio un revés sin esperarlo que lo sentó en el suelo.

Golpe que con la mano vuelta da el jugador de pelota para volverla. Es un experto jugando al tenis, su revés es impresionante.

Infortunio, desgracia o contratiempo. La vida de la ha dado un buen revés, se ha quedado sin trabajo y sin casa al mismo tiempo, se irá a vivir con sus padres de momento.

Vuelta o mudanza en el trato o en el genio. Es un revés lo que te ha tocado hacer.

En tenis y otros juegos similares, golpe dado a la pelota, cuando esta viene por el lado contrario a la mano que empuña la raqueta. El revés que ha dado le ha servido para ganar el punto y el partido, puede llegar lejos si sigue jugando con la misma fuerza y dedicación.

Golpe que se da con la espada diagonalmente, partiendo de izquierda a derecha. Ha dado un revés con la espada, en la película se ha visto.

Si alguna vez dudas entre revés o reves, quédate con esta idea clara: la única forma correcta es “revés”, con tilde. Es una palabra aguda terminada en -s y, por norma, debe acentuarse. Recordarlo no es complicado y te ayudará a evitar un error muy común.