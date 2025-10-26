Cómo se escribe página o pagina

Saber si se escribe página o pagina es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. No saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

La palabra más utilizada en lenguaje español, página, se escribe con tilde en la primera “a”, ya que es una palabra esdrújula. Esto significa que la sílaba más fuerte se encuentra en la antepenúltima posición (PÁ-gi-na). Según las reglas generales de acentuación del español, todas las palabras esdrújulas deben llevar tilde, sin excepción. Por esa razón, escribir pagina sin acento es un error ortográfico bastante común, pero incorrecto.

Etimología

El origen de la palabra página proviene del latín pagina, que en su sentido más antiguo significaba “tablilla” o “plancha”. Con el paso del tiempo, ese término se utilizó para nombrar las hojas escritas, y en español adoptó el mismo significado, conservando su forma y pronunciación casi intactas.

Como sustantivo, página se usa para referirse a cada una de las hojas, o a una de sus caras, que componen un libro, un cuaderno o cualquier texto impreso. Es el espacio donde se organiza la información escrita. Por ejemplo:

El índice se encuentra en la primera página del libro.

He leído hasta la página ochenta y aún no termina el primer capítulo.

La profesora pidió resolver el ejercicio de la página treinta y cinco.

En este sentido, la página es una unidad visual y física del texto, que puede incluir palabras, imágenes o gráficos. Cada una de ellas tiene su propio número para facilitar la lectura o la búsqueda de información.

Formato digital

Con la llegada de la era digital, el uso de página se amplió más allá del papel. Hoy hablamos con naturalidad de página web, un término que se usa para nombrar los documentos o espacios digitales donde se presenta información a través de internet. Por ejemplo:

Abrí la página principal del periódico para leer las noticias.

Visité una página web dedicada a recetas caseras.

Mi hermano está diseñando una página para su negocio.

En estos casos, la palabra mantiene su sentido original: sigue siendo un espacio donde se muestra contenido, aunque ya no en papel sino en formato electrónico.

Pagina sin tilde

Por otro lado, pagina (sin tilde) también existe, pero tiene otro uso. Es una forma del verbo paginar, que significa ordenar o numerar las páginas de un texto. Se utiliza en frases como:

Ella pagina los documentos antes de imprimirlos.

Por favor, pagina bien los archivos antes de enviarlos.

Sin embargo, este uso es menos frecuente. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de libros, cuadernos o sitios web, lo correcto es página, con tilde.

Ejemplos según definición

Página es una palabra con una definición muy concreta. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Cada una de las dos haces o planas de la hoja de un libro o cuaderno. Me encanta el olor de las páginas de un libro, es una sensación muy especial la que desprende.

Lo escrito o impreso en cada página. No he podido leer más que la primera página del libro, es demasiado denso para mi gusto, no se entiende.

Suceso, lance o episodio en el curso de una vida o de una empresa. Escribieron una página importante de la historia de este país con una dedicación constante a su causa.

Página web. Mi página no funciona, no puedo leer bien los comentarios de la gente.

En conclusión, página con tilde es la forma adecuada para referirse a una hoja o espacio informativo, tanto físico como digital. En cambio, pagina sin tilde solo se usa como verbo. Recordar esta diferencia nos ayuda a escribir con precisión y evitar errores comunes en textos formales y cotidianos.