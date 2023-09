¿Cómo se escribe, paella o paeya?

Paella o paeya son dos palabras que se pronuncian de forma similar, pero a la hora de escribir tienen significados muy distintos. Para poder escoger la palabra más adecuada, debemos tener muy en cuenta estas definiciones, de lo contrario caeremos en el error de cometer una falta de ortografía. Toma nota de estas definiciones y empieza a corregir algunas faltas de ortografía que muchas veces cometes sin darte cuenta. Solo una de estas dos palabras es correcta.

Se escribe paella

Se escribe paella con la letra ‘ll’. La definición de la Ral Academia Española (RAE) es la siguiente: «plato de arroz seco, con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc., característico de la región valenciana, en España».

La primera receta de paella que se conoce con este nombre data de mediados del siglo XIX. Fue publicada en ‘La cocina moderna, según la escuela francesa y española’, de M. Garciarena y Mariano Muñoz. Actualmente, la palla está declarada Bien de Interés Cultural y tiene su propia jornada de celebración, el 20 de septiembre.

En algunas zonas de habla del español las letras ‘ll’ e ‘y’ pueden pronunciarse de forma similar, pero nunca debe trasladarse a la escritura. Paella es un sustantivo femenino singular que tiene un significado concreto. Para poder entender mucho mejor esta palabra hay que tener en cuenta su definición y algunos ejemplos de cómo se utiliza en textos. Solo así conseguiremos mejorar nuestra escritura.

«La paella es el resultado de fusionar ingredientes simples en una combinación mágica».

«La paella es una explosión de sabor que te transporta a tierras mediterráneas».

«Disfrutar de una buena paella es como saborear el sol en cada bocado».

«En cada paella se encuentra el reflejo de la historia y tradiciones de una región».

«El aroma de una paella en el aire es una invitación a disfrutar del momento presente».

Cabe señalar que paella también se refiere al recipiente en el que se preparara este plato, al que solemos referirnos incorrectamente como paellera: «Me he tenido que comprar una paella nueva, la anterior quedó totalmente inutilizable después de que la usará en el jardín para cocinar con el hornillo, me parece que no estaba preparada para esta forma de cocción, yo la usaba con las placas de la cocina».

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra paella en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘ll’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.