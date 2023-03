Cómo se escribe hielo o ielo

¿Nunca has caído en la trampa del «hielo» sin la «h»? Esta simple falta de ortografía ha confundido a muchos durante años. Para los no iniciados, la palabra correcta es «hielo», con una «h» al principio. Así, «hielo» es un vocablo que describe el estado sólido del agua a una temperatura inferior a 0° C, un término que es comúnmente utilizado en meteorología. Es importante notar que muchas personas tienen la tendencia a omitir la «h» al escribir la palabra «hielo». Sin embargo, esto es una falta de ortografía y no está permitido en la mayoría de los contextos.

Como explicación adicional, es importante notar que la «h» en «hielo» se deriva del latín «glaciem» que significa «hielo». Esto se explica porque los primeros idiomas latinos usaban el prefijo «glaci» para descifrar palabras relacionadas con el hielo. Esta misma estructura se ha mantenido a través del tiempo, y se ha aplicado a muchas palabras relacionadas con el hielo en diversos idiomas. Así que la próxima vez que escribas o uses esta palabra, recuerda que la única forma correcta es «hielo», con una «h» al principio.

La ortografía y sus reglas

Antes de ponerlos manos a la obra con la ortografía descubramos un poco más que se esconde detrás de la palabra hielo. Este elemento puede tener varias aplicaciones en nuestro día a día, veamos los usos que le podemos dar a la palabra hielo en una frase:

Agua convertida en cuerpo sólido y cristalino por un descenso suficiente de temperatura. Acción de helar o helarse. Frialdad en los afectos. Los cubitos de hielo los guardamos en el congelador.

Tratarlo con indiferencia. La relación es como un bloque de hielo.

Estar muy frío. Tiene las manos como hielo.

Quedarse atónito o paralizado ante un acontecimiento. Se quedo helado como el hielo al escuchar esas palabras.

Hielo lleva ‘h’ porque se escribe ‘h’ delante de las secuencias ‘ie’, ‘ia’ en posición inicial de palabra. Siendo esta norma básica la forma de escribir siempre correctamente la palabra hielo y no perdernos en las dudas que puede generar. Con estos ejemplos en las frases y las pautas claras no podemos volver a fallar.

Por otro lado, la palabra hielo sin una «h» al principio no es una palabra correcta y constituye una falta de ortografía.

Sinónimos de hielo

Según la RAE (Real Academia Española), la palabra hielo tiene una serie de sinónimos que nos serán de lo más útiles a la hora de escribir. Poder conocer un poco mejor estas palabras nos ayudará a enriquecer nuestros textos y darles un aire mucho más interesante. Escribiremos de forma mucho más natural y conseguiremos tener siempre la palabra adecuada para cada frase o texto. Toma nota de alguno de estos ejemplos.

Nieve: nieve, escarcha, granizo. La escarcha empezó a cubrir el suelo.

Frialdad, indolencia, indiferencia, desinterés, apatía, impasibilidad, displicencia. Su indiferencia le rompió el corazón.

Helada. La temperatura exterior era muy fría.

Frases hechas con la palabra hielo

Las frases hechas es otra de las formas de familiarizarnos con una palabra. Hielo está presente en muchas de estas frases que utilizamos casi a diario y tienen un significado por sí solas. Toma nota de algunos ejemplos que pueden servirte para poder escribir mucho mejor.

A la nieve del treinta de noviembre, le sigue el hielo hasta el treinta de diciembre.

Algo es algo, y comía hielo.

Antes miente la madre al hijo que el hielo al granizo.

Año de hielo, año de duelo.

Casi todas estas frases tienen relación con su significado principal. Utiliza todos estos recursos a tu disposición para poder escribir y expresarte cada vez mejor.