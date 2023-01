Cómo se escribe cernido o sernido

¿Alguna vez has escuchado la palabra «sernido» y te has preguntado si es una palabra válida? La respuesta es no. Esta palabra no existe en el idioma español, es una palabra mal escrita. La palabra correcta es «cernido», que significa «separar algo con una criba». Hay que saber que «cernido» es un verbo transitivo. Esto significa que necesita un objeto directo para completar su significado. La forma correcta es «cernir algo», como por ejemplo: «cernir las semillas de una fruta».

La palabra «sernido» es una palabra mal escrita que se usa a menudo en lugar de «cernido». Esto puede deberse a la dificultad para recordar la letra «c» en lugar de la letra «s», o a la falta de conocimiento sobre la forma correcta del verbo. A la hora de escribir, es normal tener dudas sobre si se escribe cernido o sernido, entre otras cosas porque la ‘s’ y la ‘c’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de cernido, solo de esta manera conseguiremos evitar algunas faltas de ortografía a la hora de escribir.

Se escribe cernido

Se escribe cernido con ‘c’. Esta palabra es un adjetivo muy específico que se utiliza en contadas ocasiones. Para poder escribirlo bien, nada mejor que conocer a la perfección su significado. La riqueza de la lengua es casi infinita. Cuantas más palabras conozcamos, más posibilidades de utilizarlas en cualquier frase. Vamos a emplearlas de una manera que nos permita adecuarlas al texto y tener siempre todos los recursos a nuestra disposición. Veamos el significado de la palabra cernido, para evitar errores gramaticales.

Acción de cerner (separar con el cedazo). El cedazo o colador nos ayuda a separar aquellas piezas más gruesas de las pequeñas, la harina se debe cernir de lo contrario nos pueden quedar grumos en cualquier receta que estemos preparando.

Materia en polvo que ha sido cernida con el cedazo, especialmente la harina para hacer el pan. El cernido de la harina deberá ser lo más fino posible de lo contrario no podremos obtener un buen pan, los expertos panaderos recomiendan cerner esta materia prima para que quede perfecta y no nos deje ningún grumo.

Con estas definiciones y ejemplos conseguiremos tener mucho más clara la palabra cernido, escribirla de otra forma es un grave error gramatical que debemos evitar. Escribir bien es posible si leemos un poco más y nos fijamos en cada expresión. Estar atento a la manera en que vemos la frase puede evitar un error que se repite en más de una ocasión. El secreto de escribir bien es conocer perfectamente cada una de las palabras.