Zara no empezó llamándose así: la loca historia del gigante de Inditex

Zara es una de las tiendas de moda españolas más conocidas, la que más podría decirse, todo un éxito a lo largo de los años y actualmente con cientos de tiendas en numerosos países, lo que certifica que allá donde va triunfa. Hoy te contamos la curiosa historia del nombre de Zara, que originariamente no iba a ser el que finalmente se le puso… ¡alucinarás al descubrir su nombre original!.

Así surgió el nombre de Zara

Elegir el nombre para una empresa es muy importante, una tarea a la que hay que dedicar el tiempo necesario hasta encontrar el más adecuado, un nombre que pueda dejar huella en el público y que haga que se recuerde fácilmente. En eso estaba Amancio Ortega, fundador de Zara, cuando buscaba un nombre para la tienda de ropa que estaba preparando en La Coruña y que sería el inicio de lo que se acabaría convirtiendo en todo un imperio.

El periódico estadounidense The New York Times desveló en el año 2012 el origen del nombre de Zara, en un reportaje titulado «Cómo Zara se convirtió en el minorista de moda más grande del mundo». En este reportaje, entre otros datos, se desvelaba la curiosa y sorprendente historia de cómo surgió el nombre, el cual no iba a ser el que finalmente fue y que tanto se conoce en todo el mundo.

En el año 1975 Amancio Ortega abría esa primera tienda La Coruña, concretamente en la calle Torreiro, en la que vendía ropa de mujer, hombre y niño, y lo curioso es que el nombre que se veía en el cartel, Zara, no era el que un joven Amancio tenía en mente desde un principio. El empresario quería llamar a su tienda Zorba en homenaje al protagonista de la película de Anthony Quinn titulada ‘Zorba, el Griego’, pero casualmente un bar de esa zona también tenía ese nombre, y cuando su dueño se enteró de que la tienda de ropa se llamaría así, le pidió a Ortega que se lo cambiara para que no se llamaran ambos negocios igual aunque fueran de temáticas diferentes.

Amancio aceptó la petición pero no quería perder todas las letras que ya había encargado para rotular la tienda, por lo que empezó a jugar con ellas hasta conseguir un nombre que le gustara lo suficiente como para ponérselo a su negocio: ZARA. A partir de ahí, el resto es historia de España, el éxito hizo que fuera abriendo más tiendas y poco a poco se convirtió en el grupo Inditex, con miles de tiendas de diferentes marcas en todo el mundo (Zara, Pull&Bear, Bershka, Zara Home y más).