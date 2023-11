Yolanda Díaz propone una subida del SMI que ronde el 4% en 2024

El Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz ha propuesto que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024 sea alrededor de un 4%. El porcentaje correspondería al pactado entre sindicatos y empresarios en la negociación colectiva 2023-2025.

Una subida del 4% llevaría el SMI desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.123,2 euros al mes. En todo caso, para Trabajo, el suelo de la subida del salario mínimo para 2024 es la inflación, según informa EuropaPress.

El pacto de negociación colectiva rubricado por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en mayo de este año propone incrementos salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, ante desviaciones respecto a la inflación, podría conllevar aumentos adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años contemplados en el acuerdo (2023-2025).

El Ministerio de Trabajo considera favorable esta cifra, previamente acordada por los agentes sociales en el contexto de la negociación colectiva, como punto de partida para las conversaciones con sindicatos y empresarios sobre el aumento del SMI. Estas conversaciones se iniciarán esta misma tarde con la primera reunión presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

El Departamento dirigido por Yolanda Díaz busca garantizar que esta renta mínima, percibida por aproximadamente dos millones de trabajadores no amparados por la negociación colectiva, no vea reducido su poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que la media de inflación del periodo diciembre 2022-noviembre de 2023 fue del 3,8%, el 4% cumpliría el objetivo de no perder poder de renta.

La intención de Trabajo es la de servir de mediador entre sindicatos y empresarios para lograr un acuerdo a tres bandas, que no fue posible en los últimos años, ya que sólo se consiguió el respaldo sindical.

La subida del SMI según la CEOE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha comentado que «está muy bien pedir» en relación con la propuesta del secretario general de CCOO, Unai Sordo, de incrementar el SMI alrededor del 5% para 2024. No obstante, Garamendi ha instado a considerar el impacto que tiene el aumento de los salarios en las empresas.

Sordo había defendido una subida del SMI superior a la propuesta por Díaz: «Si los salarios medios en el segundo trimestre del año están subiendo al 5,2%, yo creo que por ahí debería ir la subida del salario mínimo para 2024. Esa va a ser una de nuestras propuestas encima de la mesa y veremos si hay voluntad de negociar por parte de CEOE o cómo se sitúa el Gobierno, que hasta ahora se ha referido básicamente al IPC».

«Está muy bien pedir, pero yo creo que esto también afecta y aquí hablo en nombre de miles de pymes y autónomos», ha señalado Garamendi durante la entrega de los Premio Nacional Joven Empresario de la Ceaje en el Auditorio del Banco Santander ese jueves.