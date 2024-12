Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no ha dudado en acusar a la CEOE de «castigar» a las mujeres por negarse a reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Yolanda Díaz aprobará con los sindicatos UGT y CCOO esta reducción de la jornada, sin el apoyo de CEOE por el impacto en sus negocios, y el texto pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria. Yolanda Díaz ha requerido a la CEOE en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que explique por qué quiere «castigar a las mujeres». «Y digo castigar porque la reducción de la jornada tiene singularmente un impacto de género», ha subrayado.

Yolanda Díaz ha asegurado que la reducción de jornada a 37,5 horas estará vigente para todo el mundo antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como establece el pacto de Gobierno con el PSOE pese a las dudas que existen sobre su aprobación en el Congreso por la negativa de Junts. Pepe Álvarez, líder de UGT, se trasladó el lunes a Waterloo para tratar de convencer a Carles Puigdemont, sin éxito.

La ministra ha recurrido al ataque a las mujeres por parte de la CEOE ante la negativa de la patronal a aceptar su propuesta. Los ataques han sido constantes, también las amenazas durante la negociación, sin que la CEOE se haya unido al acuerdo, que ya es inminente entre Trabajo y sindicatos.

Este martes ha insistido en esos ataques. Ha criticado que la patronal quiera «trabajadores de primera y de segunda», pues los empleados públicos ya tienen una jornada de 37,5 horas. «Por qué no quiere que la población asalariada tenga idénticos derechos, que lo explique. Por qué no quiere reducir la jornada laboral cuando somos la economía que más crece en la OCDE. No hay disculpas. La productividad ha crecido dos puntos y medio. La pregunta es por qué no quiere repartir la productividad. Que se lo explique a la gente trabajadora de este país», ha añadido Díaz.

«El presidente de la patronal, desde aquella fallida foto con Milei, no ha hecho más que alejarse del mandato de la institucionalidad al que se debe. Y digo esto porque desde esa foto nos encontramos con una patronal que creo que atiende más a intereses partidistas que al objeto de la mesa de diálogo social. Es decir, que tenemos o deberíamos de estar ante la defensa de los intereses generales», ha defendido.

Ante la dificultad de que la norma salga adelante en el Congreso, Yolanda Díaz ha preferido atacar también al PP. Díaz ha afirmado que lo que le preocupa es lo que hará el PP y le ha preguntado si estará «del lado de los trabajadores» o hará lo mismo que hizo con la reforma laboral.

«¿Va hacer lo mismo que con la reforma laboral? ¿Tumbarla? ¿Incluso comprar presuntamente a dos diputados para garantizarse la caída de la norma? Esto es lo que me preocupa a mí. ¿Por una vez va a estar el Partido Popular del lado de la modernización de su país o quiere golpear a los españoles pensando que lo hace al Gobierno de España?», ha subrayado.

Díaz ha insistido en que quien se oponga a esta la rebaja de jornada será «sin lugar a dudas, cuestionado por sus votantes», pues dos de cada tres españoles, con independencia de a qué partido voten, quieren que se reduzca la jornada laboral.