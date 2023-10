Ya se sabe: la fecha exacta en la que cobrarás la paga extra de Navidad

Tener el salario con pagas extras es todo un chollo, ya que es una maravilla recibir un par de veces al año el doble de sueldo de lo que recibes cada mes, tanto si eres trabajador como si eres pensionista. Te contamos cuándo van a cobrar los pensionistas la paga extra de Navidad, que aunque se vea lejos lo cierto es que está mucho más cerca de lo que piensas… ¡toma nota!.

¿Cuándo van a cobrar los pensionistas la paga extra de Navidad?

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, y también de las más bonitas, y algo que se espera con ganas cuando llegan estas fechas, además de los turrones, son las pagas extras. La extra navideña siempre se suele utilizar para las muchas compras que se hacen en las fiestas, además de para múltiples comidas, cenas y todo tipo de eventos que quizás te toque acudir o bien organizar en casa.

Casi todos los pensionistas tienen dos pagas extras al año, una en verano (julio) y otra en Navidad (diciembre). Y con la Navidad ya a la vuelta de la esquina y a espera de que el 1 de noviembre haya pasado Halloween y Mariah Carey dé el pistoletazo de salida a las fiestas con su mítica ‘All I Want For Christmas Is You’, toca pensar en la paga extra, que parece muy leja aún pero que la verdad está más cerca de lo que imaginas.

La Seguridad Social envía a las entidades financieras cada mes el dinero de las pensiones entre los días 1 y 4, siempre en el primer día hábil del mes y como muy tarde el cuarto. Por suerte, los bancos adelantan esa fecha y siempre envían el dinero a los pensionistas en la última semana del mes ya que tienen las garantías de que lo recibirán posteriormente. Cada banco suele tener una fecha estipulada para ingresar las pensiones, que puede variar en función de si el día en cuestión cae en domingo o festivo.

Para ver en qué fecha llegará la paga extra de Navidad a los pensionistas habría que ver en qué día cae el 25 de noviembre, ya que el 25 es el día que suelen elegir todas las entidades para «soltar» ese dinero en las cuentas de los beneficiarios. El 25 de noviembre es sábado, por lo que habrá que esperar al siguiente día hábil para cobrar la pensión, que será en este caso el lunes 27 de noviembre.