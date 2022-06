Wall Street: ¡Bear market rally!

“El papel decisivo corresponde siempre a la liquidez. Algunas decisiones de los bancos centrales y política crediticia y algunos signos de la política de los grandes bancos pueden dar algunas pistas. Si no hay liquidez, la bolsa no sube.” André Kostolany.

La expectativa es la madre de toda frustración, y ésta última es una flecha direccional importante. Te muestra a dónde ir para avanzar, y sobre todo de qué alejarte. Créanme cuando les digo que comprendo esa frustración que sienten consigo mismos muchos inversores que tras una etapa de negación de la tendencia bajista, se encuentran ya ante un umbral del dolor considerablemente elevado como para plantearse un rebote técnico tras el estallido de las tres burbujas que he ido exponiéndoles en esta, mi tribuna de opinión, a lo largo de los últimos meses; la “criptobubble”, Tesla, y la burbuja de la disrupción. Entonces traté de advertirles que mi querido Mr. Market vivía un proceso de divergencias en su amplitud de mercado que podría originar una caída estrepitosa de las bolsas de entorno al 35% liderada por el saneamiento de dichas burbujas.

No puedo negarles que tras la desaparición de las denominadas coloquialmente ‘criptoshit’, el ajuste de un 75% del Ethereum y del bitcoin, y el 80% de caída para el ETF de la disrupción, el ARK’s de Catherine Woods, ya empiezo a considerar que gran parte del saneamiento que expuse y creía necesario se ha completado. Claro me parece que Tesla aún con una caída del 50% sigue sin haber detonado su burbuja más allá de acontecer una espectacular corrección, pero si de algo no me cabe duda es de que la burbuja de Tesla también detonará. Time to time…

Esta situación es claramente ventajosa para todos aquellos inversores que hemos sabido vivir al margen de estas burbujas, con sentido profesional y sin dejarnos influenciar por la ignorancia de una opinión gregaria poco informada. Ya lo decía mi madre; para moverte en contra de la mayoría, debes estar hecho de una pasta muy especial. Y fíjense, tan importante es el control emocional que ya Warren Buffett nos explicaba en el prólogo del Inversor Inteligente, que el capítulo 8 del libro es probablemente el mejor escrito acerca de la inversión publicado jamás. Capítulo por cierto, titulado como el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado, algo que por supuesto comparto y que tiene una lógica aplastante. Y es que a veces olvidamos que Mr. Market simplemente fija los precios en función de la oferta y la demanda, y esta a su vez responde simplemente por la cantidad de liquidez que hay en el mercado y por las fantasías que lo retroalimentan, pues al fin y al cabo las decisiones que lo están moviendo son fruto del libre albedrío de algunas personas.

Y como tal, la pasada semana asistimos a todo un pánico demoledor que ha arrastrado a las cotizaciones a su zona de mínimos, anulando el primer intento técnico de rebote alcista de este mercado bajista y asentando por fin el dolor en el seno de una comunidad inversora que empieza a comprender que la fiesta podría haberse completado, pero a ver quién es el listo que apaga la luz y los manda a todos para casa… Señores, de la misma manera que no existen mercados alcistas sin correcciones, tampoco existen mercados alcistas sin rebotes, y la capacidad de rebotar del mercado vendrá en parte provocada por la capacidad que tenga el pánico de exagerar las caídas, algo que me da a mi que está empezando a tener síntomas de pasar a la historia. Con todo ello, los puntos de dolor que observamos en el mercado se yuxtaponen como récord en número de semanas consecutivas del SP500 cayendo, en ver por vez primera en la historia las 500 compañías del SP500 en negativo y en acontecer cómo el mercado arrastra cualquier soporte sin que ningún indicador de sentimiento contrario sea suficientemente catalizador para impulsar el mercado en una transición ordenada de rebote.

Sin embargo, para tranquilidad de todos aquellos que insisto, han sabido vivir al margen de estas burbujas, todo lo que se aleja de las 3 que les exponía anteriormente, se está comportando relativamente acorde a lo que es una gran corrección de mercado alcista más que un mercado bajista, y que de hecho incluso nos otorga cierto margen para poder reestructurar las carteras con posiciones que en el peor de los casos nos darán en Blackbird menos beneficios de lo esperado como Tubacex, ACS, Elecnor o Leonardo, mientras seguimos protegiendo el capital y obteniendo rentabilidad positiva atacando el precio bajo posiciones cortas en los rebotes o comprando el rebote con operativa táctica. Con esta estrategia hemos obtenido un rendimiento real del +5%, versus el -35% del mercado, lo cual nos otorga una rentabilidad realizada del +40% para nuestras carteras asesoradas.

Ésta, y no otra, es la idea de trading de base con la que parto la semana, puesto que si bien es cierto el comportamiento del viernes no es en sí un patrón para plantear el fin del ajuste, sí es un primer paso. La perforación de soportes podría extremar el dolor del NASDAQ100 incluso hasta la zona de los 10.000 puntos, pero si algo tengo claro es que el mercado empieza a balancear hacia un rebote que vistas las caídas podría ser también algo histórico, y no tengan ninguna duda de que un mercado bajista se ha impuesto ya en el mercado, aunque tampoco dudo de que un rebote esté en ciernes provocado por la hipócrita conducta ‘hawkish’ de unos bancos centrales que por más que lo pretendan ocultar, siguen lamentablemente siendo muy frágiles ante sus decisiones, capitaneados por un BCE que continúa a merced de un mercado al que no convence de que la subida de tipos sea compatible con nuevas fórmulas de intervención en el mercado de deuda.

Así que señores, como decía el gran Kostolany; el papel decisivo de la tendencia corresponde siempre a la liquidez. Algunas decisiones de los bancos centrales, así como algunos signos de la política de los grandes bancos pueden dar algunas pistas. Pero si no hay liquidez, ¡la bolsa no sube! y en estos momentos créanme si les digo que la liquidez ha comenzado a ser un bien escaso.

Llegados a este punto sólo me queda proponerles un buen deal; ustedes me acompañan a comprar el rebote, y yo les sigo acercando al mundo real. Un mundo en el que no dejaré de lado que la premisa principal hasta que Mr. Powell y compañía lo decidan, sigue siendo bajista.

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Owner Founder CEO.