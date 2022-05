La crisis interna que ha sufrido Indra llegará al Congreso de los Diputados. El grupo de Vox va a preguntar al Gobierno por las injerencias políticas en la principal empresa de defensa española y por los planes que tiene para ella, dentro de los que se encuadra el incremento de la participación de la SEPI en un 10% adicional que ya debería haberse producido, según fuentes conocedoras de la situación.

Como ha venido informando OKDIARIO, Indra ha sufrido una renovación de su estructura con la salida de numerosos directivos que ha culminado con la tormentosa dimisión de una de los dos consejeros delegados que tenía, Cristina Díaz.

Pero los problemas venían de atrás, desde la salida de Fernando Abril-Martorell de la presidencia en mayo del año pasado y su sustitución por Marc Murtra, próximo al PSC. A cambio, el consejo exigió que no tuviera poderes ejecutivos y se le impusieron dos consejeros delegados, la citada Díaz e Ignacio Mataix. Tras la dimisión de la primera, han surgido las especulaciones sobre si Murtra asumirá por fin funciones ejecutivas.

A esto hay que sumar la salida del capital de Banca March (a través de Corporación Alba), cuya participación fue adquirida por SAPA Placencia, y el anuncio de que la SEPI, el holding empresarial del Estado, adquirirá un 10% adicional del accionariado para alcanzar el 28%.

¿Para qué quiere el Estado tener el 28%?

Esta compra no podía acometerse antes del 29 de abril, según la compañía, por la presentación de sus resultados trimestrales. No obstante, ya ha pasado una semana y todavía no se ha comunicado ninguna compra en el mercado. La SEPI adquirió el 20,1% del capital a Bankia en una sola tarde en 2013, cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Este es otro de los asuntos por los que quiere preguntar Vox, además de la posible influencia política en los cambios organizativos de la compañía. Finalmente, el partido de Santiago Abascal también interrogará al Ejecutivo sobre cuál es el propósito de este incremento de la participación.

Como también adelantó este diario, el PSOE pretende resucitar el viejo plan del PP de fusionar Indra con ITP y parte de Navantia (Sainsel) para crear un gigante de defensa controlado por el Estado. En esta estrategia cuenta con el apoyo la empresa vasca SAPA Placencia. Sin embargo, el propio Mataix ha negado que tengan sobre la mesa la compra de ITP. Y el retraso en las compras del Estado puede tener relación con las dificultades para ejecutar este plan, según algunas fuentes.