Verano Joven 2024: descuentos, requisitos y fecha en la que se pone a la venta

Los jóvenes de España podrán volver a viajar a un módico precio este verano. El Gobierno de Sánchez sigue tirando de chequera para ganarse la voluntad de los votantes más jóvenes y por ello ha renovado el programa ‘Verano joven’ que ofrece grandes descuentos a las personas de entre 18 y 30 años para viajar por España y Europa durante este verano de 2024. Así lo anunció en rueda de prensa el ministro Óscar Puente después de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros. De esta forma, el ejecutivo invertirá 130 millones para rebajar hasta un 90% los billetes de autobús y trenes.

A propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley para activar la segunda edición del programa ‘Verano Joven’. Como ya sucedió en la primera edición celebrada en 2023, en los próximos meses los jóvenes de entre 18 y 30 años de España podrán tener la oportunidad de viajar por todo el país e incluso por Europa con grandes descuentos tanto por autobús como por tren, siendo estos de hasta un 90%.

«El objetivo es promover entre los jóvenes el uso de un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular para los viajes estivales de ocio, así como contribuir a potenciar su aprendizaje e independencia y a fortalecer las relaciones personales y el sentimiento europeo», aseguró el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de sus medios oficiales.

Estos son los descuentos del programa ‘Verano Joven’

Las personas de 18 a 30 años podrán beneficiarse de grandes descuentos entre el próximo 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024. Para ello se invertirán 130 millones: 55 irán a parar para los trayectos en autobús y 75 para el ferrocarril. Éstas son las rebajas de las que se podrán aprovechar los jóvenes en España, según informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de sus medios oficiales.

Descuento del 90% para servicios de autobús.

Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant.

Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, etc.

Requisitos del programa ‘Verano Joven’

Para optar al programa ‘Verano Joven’ el principal requisito es haber nacido entre 1994 y 2006. Las personas entre 18 y 30 años también tendrá que tener la nacionalidad española o residencia legal en España. Las personas que quieran disponer de estos descuentos también tienen que tener claro que será para viajes realizados entre las fechas de 1 de julio y el 30 de septiembre. De esta manera, los requisitos son los siguientes:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2006.

Tener nacionalidad española.

Nacionalidad de algún país de la UE con residencia legal en España.

Para poder inscribirse en ‘Verano Joven’, las personas que quieran disponer de los descuentos tendrán que inscribirse con el DNI o NIE en una web que habilitará el Ministerio, tal y como ocurrió el año pasado. «Si se cumplen los requisitos del programa, una vez registrado, los beneficiarios recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir el pase Interrail y los billetes de tren y autobús rebajados en las webs de los respectivos operadores», informa el Gobierno en sus medios oficiales.

Unos indebidos del programa ‘Verano Joven’

Habrá otras situaciones en las que el Ministerio se reserve el derecho a cancelar los descuentos a las personas que quieran disfrutar del programa ‘Verano Joven’. Uno de los usos indebidos tiene que ver con el Código de Registro, que será personal e intransferible, que no se podrá ceder a una persona distinta al beneficiario registrado.

Otro uso indebido tendrá que ver con el hecho de no cancelar un viaje formalizado con una antelación mínima de 24 horas. Los jóvenes que tengan descuentos no podrán reservar más de un viaje de ida y vuelta por día para un mismo origen-destino, salvo con una cancelación previa. En caso de más de seis usos indebidos detectados, la persona en cuestión ya no podrá volver a registrarse en el programa ‘Verano Joven’.