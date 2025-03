Una vecina de Badalona logra echar a dos okupas y sus vecinos la ovacionan: «Se merece un monumento»

Una de las ciudades más marcadas por el problema de los okupas en España es Badalona, pero la ciudad tiene una nueva heroína. Se trata de Sonia, una vecina que se ha convertido en el referente del barrio.

Todo inició cuando dos individuos okuparon una vivienda ajena, pero Sonia no fue capaz de quedarse con los brazos cruzados ante tal injusticia.

Por increíble que parezca, Sonia logró su cometido y acabó echando a los okupas. Los vecinos estaban estupefactos y el propio alcalde de Badalona la felicitó. ¿Cómo lo consiguió ella sola?

Cómo ha logrado una vecina de Badalona echar a dos okupas

Todo ocurrió en una vivienda recién adquirida que se encontraba en reformas. Según Sonia, los okupas llevaban tiempo vigilando la casa y preparaban su asalto.

«Llevaban un mes planeándolo por todo el barrio», denunció la mujer en declaraciones a Espejo Público de Antena 3.

Los dos okupas intentaron forzar la puerta y utilizar su propio candado, una técnica que por desgracia cada vez es más utilizada en propiedades vacías.

Sin embargo, lo que no habían planificado es encontrarse con la resistencia de Sonia. «A mí no me toques, os estoy grabando», les advirtió tras lograr evitar que tomaran el control de la propiedad.

Los vecinos reconocen la gesta de una vecina contra la okupación

La intervención de Sonia no pasó desapercibida. Sus vecinos, hartos de la okupación en el barrio, la ovacionaron en plena calle, reconociendo su valentía y determinación.

De hecho, fueron los primeros en reconocer que la actitud tan valiente de Sonia no es lo común. «Todos tendríamos que ser como ella», llegaron a comentar ante las cámaras de Espejo Público.

Y es que todos coincidían en el enorme trabajo que había hecho su vecina en beneficio de todos. «Se merece un monumento», añadieron algunos.

Este tipo de situaciones han provocado un debate sobre la inseguridad y la falta de medidas efectivas contra la okupación.

En este caso, la rápida acción de Sonia logró frustrar la entrada ilegal, pero no todos los ciudadanos cuentan con el mismo respaldo ni el coraje para enfrentarse a estas situaciones.

¿Cómo debe actuar una comunidad de vecinos si detecta okupas en el edificio?

Según el despacho Del Coso Abogados, la comunidad sí puede actuar, pero a través de la vía de la demanda por actividades molestas, recogida en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Esta acción se dirige a cesar las actividades que perturban la convivencia dentro del edificio, y puede ejercitarse tanto contra los propietarios del piso como contra los okupas que lo estén utilizando.

Para poder optar por esta vía debes demostrar dos supuestos:

Que en el piso ocupado se están llevando a cabo actividades molestas, insalubres o peligrosas, tales como ruidos reiterados, reuniones numerosas, malos olores, consumo de drogas o afluencia continua de personas desconocidas. Que el propietario del inmueble ha actuado con total negligencia, mostrando indiferencia absoluta ante los problemas que generan los okupas ilegales, al no actuar para recuperar su propiedad o evitar esas conductas.

Para poder demostrar estas dos cosas, es muy importante que en la comunidad de vecinos os pongáis manos a la obra. Por ejemplo, recopilando denuncias por ruidos, peleas o cualquier otra actividad sospechosa de los okupas.

Además, es importante que dediquéis un tiempo a elaborar informes o actas de las reuniones en las que consten las quejas y los problemas documentados.

En la medida de lo posible, podéis reunir pruebas gráficas como fotografías de los desperfectos, audios con el ruido que hacen o testimonios de las molestias.

¿Los vecinos pueden pedir un desahucio exprés en casos de okupación?

Tal y como aclaran desde Del Coso Abogados, la Ley 5/2018, de 11 de junio, que modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, introdujo el llamado desahucio exprés para recuperar de forma más ágil la posesión de inmuebles okupados ilegalmente.

Sin embargo, esta vía no está disponible para comunidades de propietarios ni para personas jurídicas como bancos o fondos de inversión, sino únicamente para particulares que sean propietarios del inmueble.