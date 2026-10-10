UPA, de UGT, se desmarca de la tractorada con la excusa de las elecciones mientras el sindicato llama a la huelga

«UPA anuncia el aplazamiento de las movilizaciones en el ámbito estatal como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre». Así arranca el comunicado publicado ayer por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos para justificar su decisión de no participar en la tractorada masiva que las otras tres principales organizaciones agrarias de nuestro país han convocado para el próximo 28 de octubre en Madrid.

Se trata de una ausencia notable. No solo porque hace semanas que el campo calienta la calle con la amenaza de una gran marcha hacia la capital para denunciar la situación a la que les ha llevado la crisis de costes derivada de la crisis de Irán, o porque UPA sea una de las cuatro organizaciones que el Ministerio de Agricultura reconoce como las más representativas -y, por tanto, interlocutoras legítimas ante la Administración-, también porque el sindicato del que pende este grupo (UGT) no tuvo los mismos reparos a la hora de convocar una huelga general a las puertas de las elecciones.

Según se lee en el documento publicado ayer -coincidiendo con la convocatoria de la marcha-, la organización ha decidido ausentarse de la protesta por «la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones», que según ellos «sitúa de forma inmediata a un Gobierno que no está en sus plenas facultades, lo que obliga a considerar este hecho en relación con el proceso de movilizaciones en el ámbito estatal anunciado días atrás».

Como ya se ha avanzado, esto contrasta con el modo de proceder de UGT -el sindicato que vio nacer a UPA y en el que esta está integrada a través de su estructura de trabajadores autónomos-, que hace apenas tres días convocó -junto a CC.OO.- una huelga general para el próximo 11 de noviembre, más cerca incluso del arranque de la campaña electoral (13 de noviembre). Muy polémico ha sido ese llamamiento a un paro general, que en opinión de la oposición -y de otros sindicatos- esconde un interés puramente electoralista con el pretexto de la crisis de la vivienda.

Y mientras esto ocurre, UPA se desmarca de la tractorada y, además, anuncia que no participará en ninguna protesta durante la precampaña electoral, o al menos en aquellas que tengan por objetivo al Gobierno central. Así se desprende de la lectura del comunicado, que excluye de esta tregua a los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas porque se trata de gobiernos que están «plenamente vigentes», argumentan.

A esto se suma un llamamiento al voto. «UPA es una organización profundamente comprometida con los valores democráticos y de participación social. Las elecciones generales son la máxima expresión de la democracia», se lee en la nota, que anima a sus 80.000 afiliados a «expresar su opinión democrática mediante el voto».

Así las cosas, esta organización ha decidido ser la cuarta en discordia y no sumarse a una tractorada en la que el Gobierno va a ser, con permiso de Bruselas, el principal blanco de las críticas debido a su política de puertas abiertas con las importaciones extracomunitarias y mano dura con la regulación verde.

Por supuesto -o, sobre todo-, también protestarán por la crisis de costes que atraviesa el sector a raíz del conflicto en Oriente Próximo y, más concretamente, el paquete de ayudas fiscales diseñado por la Moncloa, que los agricultores consideran insuficiente e ineficaz. Como ya explicó OKDIARIO, Hacienda acumula un retraso de varios meses en el pago de las ayudas para la compra de gasóleo agrícola y los fondos puestos encima de la mesa están por debajo del tope que Bruselas había autorizado a subvencionar -el equivalente a un 70% del encarecimiento sobrevenido por la guerra-; esto último, a pesar de que Planas asegura que los desembolsos aprobados hasta ahora alcanzan ese tope.