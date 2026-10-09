Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Los pies soportan nuestro peso durante todo el día, permanecen muchas horas dentro del calzado y, sin embargo, suelen quedar en segundo plano dentro de las rutinas de cuidado personal. Cuando se acumulan sudor, humedad y fricción, pueden aparecer esa sensación de cansancio tan característica y también un olor desagradable. Por eso, los baños de pies se han convertido en una alternativa sencilla para quienes buscan un momento de higiene y relajación en casa. Entre las opciones más conocidas se encuentra la combinación de lavarse los pies con sal y vinagre, una práctica tradicional que puede resultar útil para el cuidado cotidiano, aunque tiene límites importantes.

La propuesta es sencilla: sumergir los pies durante unos minutos en agua tibia a la que se incorpora vinagre y, opcionalmente, sal. Según el medio Bovary, la acidez del vinagre puede crear un entorno menos favorable para algunos microorganismos relacionados con el mal olor, mientras que el agua templada proporciona una sensación agradable de descanso después de una jornada intensa. Por su parte, el Centro Integral de Pie y Tobillo Kim explica que el sudor, por sí mismo, apenas tiene olor; este aparece principalmente cuando bacterias presentes en una piel cálida y húmeda descomponen sus componentes. Desde esta perspectiva, el vinagre puede contribuir al cuidado de los pies gracias a su contenido de ácido acético. Sin embargo, ninguna de estas fuentes permite considerar este remedio casero como una cura para una infección.

Los beneficios de lavarse los pies con sal y vinagre

¿Cómo actúa el vinagre contra el mal olor de pies?

El principal atractivo de este baño está relacionado con el olor. El Centro Integral de Pie y Tobillo Kim señala que las bacterias y los hongos encuentran condiciones favorables en ambientes cálidos y húmedos, como puede ocurrir dentro de unos zapatos cerrados. «La acidez del vinagre reduce el pH de la piel y puede dificultar la proliferación de determinados microorganismos», mencionan los expertos.

Esto explica por qué un baño de vinagre puede incorporarse ocasionalmente a una rutina de higiene. No obstante, su utilidad debe entenderse como complementaria. «Mantener los pies limpios, reducir la humedad y prestar atención al calzado siguen siendo aspectos esenciales para evitar que el mal olor se convierta en una molestia habitual», sugieren los especialistas.

¿Qué aporta el agua tibia y la sal?

Más allá del vinagre, el agua tibia cumple una función especialmente agradable: proporcionar una sensación de relajación. Después de pasar horas caminando, trabajando de pie o utilizando calzado ajustado, sumergir los pies puede convertirse en un pequeño ritual doméstico de descanso.

La sal gruesa también aparece habitualmente en estos baños. Bovary recoge una fórmula que combina agua, vinagre y dos cucharadas de sal. Sin embargo, conviene diferenciar tradición y evidencia: la información aportada no demuestra que esta mezcla sea capaz de eliminar una infección por hongos. Por ello, añadir sal no convierte el baño en un tratamiento médico.

¿Cómo preparar un baño de pies con vinagre?

La preparación resulta sencilla. Se necesita aproximadamente un litro de agua tibia, alrededor de media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa. Primero se incorpora el agua a un recipiente adecuado, procurando que la temperatura sea agradable y no excesivamente caliente. Después se añade el vinagre y la sal, removiendo hasta disolver esta última tanto como sea posible.

Los pies pueden permanecer sumergidos entre 15 y 20 minutos. Una vez terminado el baño, deben enjuagarse con agua limpia y, sobre todo, secarse cuidadosamente. Este último paso resulta fundamental, especialmente entre los dedos, porque la humedad acumulada puede favorecer la proliferación de hongos.

¿Qué beneficios puede ofrecer lavarse los pies con sal y vinagre para la piel?

Para Mid-County Dermatology, los baños de vinagre pueden ayudar a mantener el equilibrio del pH de la piel. Además, describe el ácido acético como un componente capaz de favorecer una exfoliación suave al contribuir a desprender células muertas de la superficie cutánea.

Esta característica puede hacer que la piel de los pies se perciba más suave. Aun así, no conviene interpretar estas propiedades como una solución universal para cualquier alteración cutánea. La respuesta puede variar según el estado de la piel y la sensibilidad de cada persona.

¿Cuándo conviene evitar el baño de vinagre?

El vinagre no es apropiado para todas las situaciones. Si existen heridas abiertas, grietas importantes, irritación intensa o lesiones en la piel, su aplicación puede resultar molesta e irritante. En esos casos, es preferible consultar previamente con un profesional sanitario.

También hay que prestar atención a señales como picor intenso, descamación, enrojecimiento u olor persistente. Estos síntomas pueden indicar un problema que necesita una valoración específica.

«El baño casero puede formar parte de la higiene cotidiana, pero no debería retrasar la consulta cuando existe una posible infección», sostienen los profesionales. En definitiva, lavarse los pies con agua y vinagre puede ser una práctica sencilla para complementar la higiene, ayudar a controlar el mal olor cotidiano y disfrutar de unos minutos de relajación.