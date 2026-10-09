Los expertos en climatización lo avalan y avisan: electrodomésticos como el «termo, la plancha o el aire pueden aumentar tu consumo»

Europa ha avisado a los Estados miembros sobre un correcto uso de la energía ante el invierno duro que se espera a nivel energético y, por ello, para que el consumo sea eficiente, hay que saber cuáles son los electrodomésticos que realizan un mayor gasto. Varios expertos en climatización han ofrecido a través de las redes sociales información sobre el gasto que hacen el termo eléctrico, una plancha o el aire acondicionado en modo caliente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el consumo de estos electrodomésticos.

El otoño llega con época de lluvias y caída de las temperaturas, que será el anticipo de lo que ocurra en una temporada de invierno que se espera energéticamente complicada. La falta de suministro, el aumento de los precios y el conflicto en Oriente Medio complicarán la situación para millones de familias europeas. En concreto, en España, la factura de la luz ha subido alrededor de un 20% con respecto al año anterior y esto se explica por la guerra de Irán y el regreso del 21% del IVA en la factura de la luz.

Por ello, de cara al invierno que se presenta bueno, es conocer varios consejos para generar un ahorro en la factura de la luz. En los próximos meses la calefacción comenzará a calentar las casas de toda España y esto supondrá un gasto superfluo a final de mes. Controlar los grados, bajar la temperatura por la noche, usar termostatos digitales y apagarla cuando no estás en casa son los principales mandamientos para ahorrar en la factura de la luz.

Los expertos en climatización avisan

Varios expertos en climatización se han ofrecido en las redes sociales información sobre algunos de los electrodomésticos que pueden hacer un gran consumo mensualmente. Uno de ellos es el clásico termo eléctrico que sirve de agua caliente al resto de la casa.

Los profesionales indican que «está calentando agua durante gran parte del día» y es uno de los «grandes responsables del consumo eléctrico». Programar el termo eléctrico para que actúe solo las horas necesarias para calentar el agua te ahorrará generar unos buenos ahorros en la factura de la luz.

Otro aparato que suele generar un gran gasto en verano y también en invierno es el aparato de aire acondicionado, que suele demandar mucha energía cuando está habilitado durante varias horas al día. De cara al invierno, podrás ahorrar en la factura si dejas el termostato entre 20 y 21 grados, además de ponerlo en modo ECO y evitar apagar y encender. Estos expertos también avisan sobre el consumo de las planchas, «que necesitan mucha potencia para generar calor». Estos profesionales avisan de que, si se utilizan asiduamente, puede acabar notándose en la factura de la luz.

Desde el MITECO también han realizado una comunicación oficial en la que dan varios consejos para ahorrar en calefacción durante este invierno y son los siguientes: