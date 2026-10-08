La película western favorita de Arturo Pérez-Reverte es de Clint Eastwood de 1992: «Una obra maestra, está a la altura de los mejores westerns de la historia»

El pasado 25 de septiembre se estrenó en Netflix la miniserie de misterio de cuatro episodios de Netflix El problema final que está basada en una novela del escritor Arturo Pérez-Reverte. Esta nueva serie, que recuerda a las novelas de Agatha Christie, ya se ha posicionado en el Top10 de las más vistas de Netflix España y esta semana ya se encuentra en la segunda posición. El escritor, además, es bastante conocido por sus recomendaciones de lecturas o ficciones a sus seguidores en las redes sociales. Arturo Pérez-Reverte ha comentado en muchas ocasiones que le encanta el western y ha explicado en el espacio The Wild Project que la cinta Sin Perdón de Clint Eastwood es para él la mejor película del Oeste con diferencia. «Me gusta Eastwood, pero me gusta Eastwood en la cinta Sin perdón. Es la obra maestra, está a la altura de los mejores westerns de la historia”, añadió. Para el escritor: «El Clint Eastwood que nace ahí, donde de verdad cuaja y se manifiesta es en Sin perdón».

Además de estos comentarios sobre la película Sin perdón, el escritor ha reconocido que nunca quedó tan impresionado como muchos otros con las colaboraciones de Eastwood con Sergio Leone: «He visto la trilogía del dinero y las disfruté, pero comparado con estas, no». Pérez-Reverte con esta afirmación ha dejado claro que a él le parece que las películas Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio o El bueno, el feo y el malo estaban claramente por debajo de joyas como Rio Bravo o El hombre que mató a Liberty Valance.

La película Sin Perdón de Clint Eastwood

La película Sin Perdón se estrenó en 1992 y obtuvo 4 premios Oscar, entre los que se encuentran los de Mejor película, Mejor montaje, Mejor director a Clint Eastwood y Mejor actor a Gene Hackman. El argumento de esta conocia película se inspira en parte en el western del director británico Michael Winner Lawman (1971).

Esta cinta está ambientada en 1881 en la localidad de Big Whiskey en Wyoming y la historia comienza cuando dos vaqueros atacan y desfiguran a la prostituta Delilah Fitzgerald con un cuchillo después de que ella se riera del tamaño del miembro de Quick Mike. El sheriff local ordena a los vaqueros que traigan varios caballos como compensación para el dueño del burdel.

Ante de la decisión del sheriff, el resto de las prostitutas están indignadas por lo que ha sucedido y ofrecen una recompensa de 1.000 dólares a la persona que mate a los dos vaqueros. Al enterarse de esta recompensa un joven al que apodan ‘The Schofield Kid’ visita la granja de cerdos de William Munny para reclutarlo para matar a los vaqueros y reclamar la recompensa.

El protagonista de esta cinta es el actor Clint Eastwood que interpreta el papel de William Will Munny, el dueño de la granja de cerdos. En el reparto de esta serie están también Gene Hackman como Little Bill Daggett, Morgan Freeman como Ned Logan, Richard Harris como Bob el Inglés, Jaimz Woolvett como The Schofield Kid, Saul Rubinek como W. W. Beauchamp, Frances Fisher como Strawberry Alice, Anna Levine como Delilah Fitzgerald yDavid Mucci como Quick Mike, entre otros.

Los otros westerns de Clint Eastwood

Este conocido actor logró su primer éxito como actor al interpretar el papel del ‘Hombre sin nombre’ en los spaghetti western conocidos como Trilogía del dólar que dirigió Sergio Leone en la década de los sesenta. Esta trilogía estaba compuesta por las películas Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo y cuando llegaron a Estados Unidos fueron un éxito de taquilla, en especial la última cinta.

Tras este éxito, en 1968 se estrenó el western Cometieron dos errores en la que Clint Eastood interpretó el papel de un Marshal que busca venganza tras ser ahorcado y dado por muerto. También en ese año rodó La jungla humana de Don Siegel en la que un sheriff de Arizona tiene que capturar a un criminal psicópata por las calles de Nueva York.

En 1970, Eastwood protagonizó la película Dos mulas y una mujer junto con la actriz Shirley MacLaine que estaba también dirigida por Don Siegel. En esta cinta se cuenta la historia de un mercenario que comienza rescatando a una monja en un ataque a un pequeño poblado que al final es una prostituta disfrazada.

Además en esta década, el actor también sorprendió también con los cuatro westerns que dirigió Infierno de cobardes (1973), El fuera de la ley (1976), El jinete pálido (1985) y Sin perdón (1992) que para muchos, como el escritor Arturo Pérez-Reverte fue su obra maestra.