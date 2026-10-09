Los educadores caninos coinciden: cuando tu perro te lame los pies no lo hace sólo por cariño, también está obteniendo información sobre tu estado de ánimo

Lamer es una de las formas de comunicación que utilizan los perros y puede tener significados muy diferentes. Además de expresar afecto, este comportamiento puede servir para buscar atención, reforzar vínculos, explorar el entorno o responder a determinadas emociones. Aunque el olfato es su sentido más desarrollado, el gusto también les proporciona información.

En este contexto, el lamido es un comportamiento innato y evolutivo que los perros utilizan para reforzar los vínculos con otros miembros de su grupo social, tanto humanos como animales. Cuando se lamen su propio pelaje, ayudan a mantenerlo limpio y a controlar la presencia de parásitos externos. Asimismo, diversos estudios han analizado la capacidad de la saliva canina para favorecer determinadas respuestas frente a microorganismos.

La curiosa razón por la que tu perro te lame los pies

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¿Por qué tu perro te lame los pies? Este comportamiento puede tener diferentes explicaciones y, en la mayoría de los casos, forma parte de su manera natural de relacionarse contigo. Puede ser una muestra de afecto y apego, pero también una forma de expresar sumisión o respeto, especialmente cuando se siente cómodo y seguro a tu lado. Otra posibilidad es que quiera llamar tu atención: si cada vez que te lame los pies reaccionas, le hablas o le haces caso, puede aprender que esta conducta consigue una respuesta positiva. Además, los pies concentran olores y señales químicas que resultan especialmente interesantes para los perros gracias a su extraordinario sentido del olfato.

Cuando un perro gruñe antes de lamer, su comportamiento puede combinar diferentes emociones y señales de comunicación. En algunos casos, el gruñido puede indicar cierta inseguridad, incomodidad o una advertencia, mientras que el lamido posterior puede expresar sumisión, confianza o búsqueda de contacto. Por eso, no siempre debe interpretarse el gruñido como una señal de agresividad.

Cómo actuar

Cuando los perros están inquietos o sufren estrés o ansiedad, pueden empezar a lamer de forma repetitiva muebles, el suelo u otros objetos que encuentran a su paso. Los etólogos caninos comparan el lamido compulsivo con comportamientos humanos como mordernos las uñas cuando estamos nerviosos.

Por eso, observar cuándo y con qué frecuencia aparece el lamido puede ayudar a determinar qué lo está provocando. Si simplemente quieres evitar que tu perro te lama los pies y no existen otros signos que indiquen un problema, toma nota de los siguientes consejos. Si es todavía un cachorro y acaba de comenzar con esta conducta, evita prestarle demasiada atención cuando lo hace para no reforzarla.

Si ya se ha acostumbrado, no es recomendable castigarlo: resulta más efectivo desviar su atención hacia un juguete, un juego o cualquier otra actividad. Por último, procura que tenga una vida activa, con paseos, ejercicio y actividades que estimulen su mente, como caminar, correr o jugar, para ayudarle a liberar energía de una forma saludable.

Significado espiritual

En el mundo espiritual, que tu perro lama tus pies puede interpretarse como un gesto cargado de simbolismo. Los pies representan el camino que recorremos, las decisiones que tomamos y la dirección que seguimos en la vida. Por eso, algunas creencias consideran este comportamiento una forma de conexión entre ambos.

Desde esta perspectiva, se dice que los perros son animales especialmente sensibles a nuestras emociones y capaces de percibir cambios en nuestro estado de ánimo. Cuando llegas a casa después de un día complicado, preocupado, cansado o con tensión acumulada, tu perro puede acercarse, quedarse a tu lado y comenzar a lamerte los pies como una manera de ayudarte a liberar las malas energías.

La relación entre humanos y perros se remonta a miles de años atrás, y ésta ha evolucionado con el tiempo. Una de las características más destacadas de los perros es su lealtad inquebrantable, y hoy en día son compañeros leales y un miembro más de la familia.