Rafael, albañil: «Ganar 8.000 euros al mes en Suiza es posible, pero hay que estar preparado para jornadas largas, mucho esfuerzo físico y más de 40 horas semanales»

Rafael es un influencer de las redes sociales que se ha pronunciado en un vídeo viral sobre los salarios de la construcción en Suiza. Este español, que se encuentra viviendo en esta zona de Europa, ha informado que en ocasiones los sueldos no son tan altos como en muchas ocasiones se vende en diferentes plataformas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los salarios en Suiza para los españoles que se van a trabajar a la construcción.

Aunque presuma cada vez que puede de los datos de empleo, uno de los males de la España de Pedro Sánchez es la precariedad laboral que está haciendo a muchos jóvenes (y no tan jóvenes) a buscarse el futuro fuera del país. La imposibilidad de acceder a una vivienda, los bajos salarios y el aumento del coste de vida han hecho que mucho personal cualificado haya hecho las maletas para poner rumbo a otros países en los que poder hacer un colchón para poder vivir mejor en el futuro.

Uno de los destinos favoritos es Suiza, donde, según los últimos datos oficiales del Padrón de Españoles en el Extranjero, viven 136.225 ciudadanos españoles que en su mayoría realizan una actividad laboral en esta zona de Europa. Y no es para menos; como informa la Oficina Federal de Estadística de Suiza, el salario medio está entre 6.700 y 7.024 francos suizos, que al cambio son unos 7.000 a 7.300 euros. Hay que tener en cuenta que en las principales ciudades el coste de vida es mucho más alto que en España, pero aun así a muchos les sigue saliendo rentable.

El salario de un albañil en Suiza

Rafael Cubero es uno de los trabajadores españoles que se está viviendo en Suiza y en un vídeo publicado en su canal de TikTok ha querido opinar sobre los sueldos de la construcción y los números al alza que aparecen en muchas publicaciones en las redes sociales.

«Algunos se flipan con los salarios de la construcción en Suiza», comienza diciendo en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones y que se centra en varias ofertas que ha visto publicadas y que, según él, no se ajustan a la realidad.

Rafael cuenta la historia de un amigo que publicó dos ofertas de para encofradores para la zona de Friburgo, en las que se incluía «contrato fijo, no a través de temporera, y los salarios oscilaban entre 5.300 y 5.800 francos suizos brutos».

«Pues hubo uno que le dijo que era un estafador, que los salarios en Suiza están para oficiales de primera a partir de 8.000 francos suizos y que a su hermano, que trabajaba aquí, le quedaban en mano 7.600. Que le pagaban la casa y todo», comenta Rafael en su vídeo en que pone en duda estas condiciones: «Me gustaría a mí ver eso y que sea en igualdad de condiciones».

«Se pueden ganar 7.000 francos o más en Suiza en la construcción, por supuesto que lo puedes ganar», dice este experto, que deja claro que esto será difícil trabajando entre 42 o 45 horas semanales y sin aplicar festivos y nocturnidades. «Quiero ver la nómina de una persona que trabaje por empresa con contrato fijo, que sea una persona sin responsabilidades, que no tenga ningún tipo de titulación y sólo con experiencia esté ganando más de 8.000 francos al mes en nómina en bruto», dice con clara ironía.