Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como Colate, ha expresado abiertamente su malestar con el resultado del procedimiento. Uno de los aspectos que más le preocupa es que, a su juicio, no se haya tenido suficientemente en cuenta la voluntad de su hijo, Andrea Nicolás, que actualmente reside en Estados Unidos con su madre.

«Se encaja mal no poder cumplir su deseo de estar conmigo. No es un capricho mío, es una petición formulada siguiendo los pasos correctos», ha manifestado el empresario en La tarde se mueve, dejando claro que considera que su petición responde a una situación que va más allá de sus propios intereses personales.

Colate no esperaba este desenlace

El resultado del proceso ha supuesto un duro golpe para el ex marido de Paulina Rubio, que afrontaba la resolución con un elevado grado de confianza. Según ha explicado, pensaba que las posibilidades de obtener un resultado favorable eran prácticamente totales, por lo que la decisión final le ha causado una profunda sorpresa.

«Casi al 100%», reconocía al referirse a las probabilidades que creía tener de ganar el procedimiento. El empresario ha defendido que, desde su punto de vista, se daban las circunstancias necesarias para que su solicitud saliera adelante.

Sin embargo, el desenlace no ha sido el que esperaba y su descontento también se dirige al contenido de la resolución judicial. Colate considera que algunos de los argumentos recogidos en ella no encajan con las pruebas que, según asegura, presentó durante el procedimiento.

«La sentencia está llena de contradicciones. Dice que hay cosas que no se han demostrado que se han presentado con documentación oficial. Son opiniones lo que hay», ha criticado, mostrando su desacuerdo con la valoración realizada en el proceso.

Una reflexión que va más allá de su caso

Más allá de su enfrentamiento con la cantante mexicana, Colate ha querido poner el acento en una cuestión que considera especialmente importante: el papel que desempeñan los menores en las disputas judiciales entre sus progenitores.

El empresario entiende que la voluntad de los hijos debería tener un peso relevante cuando se toman decisiones que afectan directamente a su futuro. En este sentido, ha defendido que su situación no es un caso aislado, sino una realidad que, según él, afecta a numerosas familias.

«Esto nos pasa a millones de padres y de hijos. En este tipo de situaciones priman más los deseos de la madre que los derechos de los niños», ha afirmado.

Sus palabras reflejan la frustración con la que está viviendo este nuevo capítulo de su disputa con Paulina Rubio. Una batalla en la que, más allá de las diferencias entre ambos, el futuro de Nico continúa ocupando el centro de la polémica.

Por el momento, el adolescente sigue residiendo en Miami y Colate ha dejado claro que no comparte el criterio de la resolución. La evolución del conflicto dependerá de los próximos pasos que puedan darse por las vías legales correspondientes.