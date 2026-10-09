Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Alavés - Atlético de Madrid de la Liga El Alavés y el Atlético de Madrid se citan en la jornada 8 de la Liga en Mendizorroza

La Liga regresa tras el parón de selecciones y el Alavés y el Atlético de Madrid protagonizarán uno de los partidos más destacados del fin de semana en esta octava jornada del campeonato nacional español. Ambos equipos pelearán por los tres puntos en un duelo en el que lo darán todo, ya que ambos están en la zona alta de la tabla y no quieren pinchar. Te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en Mendizorroza.

Alavés – Atlético de Madrid de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse al Alavés en el partido que corresponde a la jornada 8 de la Liga. El equipo dirigido por el Cholo Simeone se marchó al parón internacional venciendo al Real Madrid en el derbi y ahora el objetivo de los colchoneros es continuar en esa línea de triunfos y poder seguir la estela de un Barça que parece imparable, pero para ello tendrán que imponerse al cuadro babazorro, que está peleando por puestos europeos. La patronal de Javier Tebas ha programado este duelo para el sábado 10 de octubre y el horario escogido fue el de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que todo comience de manera puntual en Mendizorroza.

Dónde ver en directo gratis el Alavés – Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para emitir en nuestro país el campeonato español en exclusiva fueron Movistar+ y Dazn. El Alavés – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 8 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Eso sí, todos los clientes de esta plataforma que tengan contratado el paquete de fútbol podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y así ver todo lo que suceda en Mendizorroza en streaming y en vivo online.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo que es de la jornada 8 de la Liga. Cuando concluya el choque en Mendizorroza publicaremos la crónica del Alavés – Atlético de Madrid y también compartiremos con todos nuestors lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el feudo babazorro.

Dónde escuchar por radio en directo el Alavés – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto blanquiazul, del cuadro colchonero y los amantes del fútbol español en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este duelo de la jornada 8 de la Liga deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Alavés – Atlético de Madrid. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con Mendizorroza para contar todo lo que suceda sobre el terreno de juego.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Alavés – Atlético de Madrid?

El Estadio de Mendizorroza, que se encuentra en la ciudad de Vitoria, será el escenario donde se jugará este apasionante Alavés – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 8 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1924 y hace dos años celebró su centenario. Tiene aforo para casi 20.000 espectadores y este sábado se espera una gran entrada, ya que uno de los clubes más laureados de nuestro país visita Álava.

El Comité Técnico de Árbitros optó por designar a Alejandro Quintero para que dirija la contienda Alavés – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 6 de la Liga. El encargado del VAR será Juan Luis Pulido Santana, así que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan durante el choque para, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y aconsejarle que analice la acción en la banda de Mendizorroza, ya que la pantalla estará situada entre los dos banquillos.