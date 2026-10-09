Valerio Máximo, historiador romano: «No se vio jamás una raza de hombres tan enemiga de la servidumbre que prefiriera la muerte a la cautividad»

Hace casi dos mil años, un escritor romano dejó por escrito una descripción de los pueblos de Hispania que todavía hoy llama la atención por su contundencia. Valerio Máximo recogió en su obra Hechos y dichos memorables el valor que atribuía a los celtíberos y a otros pueblos guerreros, para quienes la libertad y la fidelidad podían situarse por encima de la propia supervivencia. Su relato permite acercarse a la imagen que Roma construyó de quienes se resistieron a su expansión por la península ibérica.

Quién fue Valerio Máximo

Valerio Máximo fue un escritor romano que vivió entre finales del siglo I a. C. y las primeras décadas del siglo I d. C., durante la transición de la República al Imperio. Su obra más conocida, Hechos y dichos memorables, reunía episodios históricos y anécdotas destinados a ofrecer ejemplos de virtudes y defectos humanos. No era una historia cronológica de Roma, sino una recopilación de relatos sobre cuestiones como el valor, la lealtad, la justicia y el comportamiento moral.

El valor de los celtíberos

El pasaje relacionado con esta reflexión aparece en el libro II, capítulo 6, apartado 11. Allí, Valerio Máximo compara las costumbres de distintos pueblos y describe a los cimbrios y los celtíberos como comunidades que afrontaban la muerte en combate con ánimo, mientras lamentaban morir por enfermedad. También señala que los celtíberos consideraban deshonroso sobrevivir a la batalla si había muerto el hombre por cuya protección habían comprometido su vida.

Este relato refleja una concepción del honor y de la fidelidad que llamó la atención de los autores clásicos. No obstante, conviene recordar que se trata de la descripción de un escritor romano, elaborada con una finalidad moral, y no de un testimonio directo que permita generalizar esa conducta a todos los habitantes de Hispania.

Una resistencia que marcó la conquista

Roma extendió su dominio por Hispania durante siglos, enfrentándose a diferentes pueblos y encontrando resistencias especialmente prolongadas en algunas regiones. Los celtíberos protagonizaron conflictos relevantes dentro de ese proceso, mientras que ciudades como Numancia se convirtieron posteriormente en símbolos de resistencia frente a las legiones romanas. Las fuentes antiguas, entre ellas la obra de Apiano sobre las guerras de Hispania, permiten reconstruir parte de aquellos enfrentamientos.

La frase de Valerio Máximo ha perdurado porque resume una idea poderosa, ya que para aquellos guerreros, según la interpretación del escritor romano, perder la libertad podía considerarse peor que morir.