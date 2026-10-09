Madre Teresa de Calcuta dejó esta reflexión sobre la bondad: «Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz»

A veces, no hace falta realizar grandes acciones para mejorar el día de otra persona. Una sonrisa, una palabra amable o un gesto de apoyo pueden marcar la diferencia cuando alguien atraviesa un momento complicado. Esa es la idea que transmite una de las reflexiones más conocidas de la Madre Teresa de Calcuta, cuya vida estuvo dedicada a atender a personas enfermas, pobres y abandonadas. Su mensaje invita a convertir la bondad en una práctica cotidiana y a preguntarnos cómo se sienten los demás después de pasar tiempo con nosotros.

Una vida dedicada a los demás

La Madre Teresa nació el 26 de agosto de 1910 en Skopie, entonces parte del Imperio otomano, con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu. De origen albanés, ingresó en las Hermanas de Loreto cuando tenía 18 años y viajó a la India, donde comenzó su labor como profesora. Durante años trabajó en un colegio de Calcuta, hasta que decidió dedicar su vida a las personas que vivían en condiciones de extrema pobreza.

En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación religiosa cuyo objetivo era atender a quienes más lo necesitaban. Sus integrantes trabajaron con personas enfermas, personas sin hogar, niños abandonados y pacientes sin recursos. La organización fue creciendo con los años y extendió su actividad a numerosos países, convirtiendo su labor en una referencia internacional de asistencia a los más vulnerables.

El poder de los pequeños gestos

La reflexión de Santa Teresa propone una forma sencilla de entender la bondad, ya que hay que procurar que quienes se cruzan con nosotros se marchen un poco más felices. No habla necesariamente de resolver los problemas de los demás, sino de ofrecer comprensión, respeto y cercanía en las situaciones cotidianas.

Esta idea encaja con la filosofía de servicio que defendió durante toda su vida. Para la Madre Teresa, acompañar a una persona que sufría también significaba reconocer su dignidad y evitar que se sintiera olvidada. Su mensaje no se limitaba a la ayuda material, sino que concedía importancia al trato humano y a la atención personal.

El reconocimiento internacional

En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de las personas que sufrían. Durante décadas, su figura adquirió una enorme proyección internacional y recibió numerosos reconocimientos por su labor humanitaria. Falleció en Calcuta el 5 de septiembre de 1997 y fue canonizada por el papa Francisco el 4 de septiembre de 2016, pasando a ser conocida oficialmente como santa Teresa de Calcuta.