Steve Jobs, fundador de Apple, ha dejado para la historia en sus discursos en universidades frases de reflexión, sobre todo destinadas a los jóvenes. El 12 de junio de 2005 dio un discurso a los graduados de la Universidad de Stanford que fue de sus intervenciones más recordadas.

«Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y, lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición», afirmó durante el discurso.

Escuchar nuestros propios deseos

Jobs consideraba que vivir bajo las expectativas externas es una trampa mental destructiva que te roba tu vida propia. El resumen de su filosofía es priorizar los deseos propios, guiados por la intuición y el corazón, por encima de lo que el mundo espere de ti.

Durante su discurso compartió experiencias personales durante su formación y etapa como empresario. La conclusión que pudieron sacar los graduados es uno de los lemas de vida de Jobs: el tiempo es limitado y debemos decidir cómo queremos emplearlo.

En su intervención compartió cómo un año antes de estar ahí había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas muy agresivo. Los médicos le dieron de tres a seis meses de vida. Gracias a una milagrosa cirugía logró extirpalo en esa primera etapa. Recordar que iba a morir es la forma más efectiva de evitar que tenía algo que perder. «La mejor herramienta que he conocido para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida», así era como definía el empresario a la muerte, eliminando por completo el miedo a la muerte.

Un cierre de discurso icónico

Del discurso del creador de Apple se pueden sacar numerosas citas y aprendizajes. Uno de los momentos más icónicos fue el cierre motivador que dejó a unos jóvenes recién graduados que salían a enfrentarse a la vida y al mercado laboral estadounidense.

Jobs finalizó recordando una publicación de su juventud llamada The Whole Earth Catalog. En la contraportada de su último número, venía la foto de una carretera rural por la mañana con un mensaje de despedida: «Stay hungry, stay foolish» (Sigue hambriento, sigue alocado).

Su deseo final para todos aquellos graduados era que mantuviesen la ambición por aprender y el coraje de tomar decisiones que el resto del mundo pueda considerar una locura.