Está miniserie de solo 6 episodios de Netflix está basada en una novela clásica y acumula 2,5 millones de visualizaciones en su primera semana

Netflix no deja de sorprendernos y, con las capacidades actuales de los algoritmos, ya no podemos saber si la plataforma también se asombra con los a priori resultados de algunos de sus proyectos. Porque el último fenómeno de audiencia de la marca liderada por Ted Sarandos y Greg Peters no es una franquicia reconocida, ni siquiera un remake de un título superventas popular. El nuevo proyecto viral del estudio es una miniserie polaca de seis episodios que logró acumular 2,5 millones de visualizaciones en la semana de su estreno: La muñeca.

De título original Lalka, este drama de época dirigido por Pawel Maslona (Demon, Night Silence) ha sido uno de los estrenos más comentados del 2026 dentro de la líder del streaming. No es poca cosa, el terminal ha publicado este año en su catálogo producciones tan adictivas como la temporada 4 de La diplomática o el thriller de Ben Affleck y Matt Damon, El botín. Al igual que ellas, La muñeca entró en el top 10 de 26 países desde su propia irrupción dentro del abanico de contenidos, el pasado 16 de septiembre. ¿Pero de qué trata esta historia de romances, ambición y diferencias de clase que adapta una de las grandes obras maestras de la literatura polaca?

‘La muñeca’: la Varsovia del siglo XIX y el ascenso aristocrático

El relato decimonónico nos cuenta la historia de Stanislaw Wokulski, un comerciante autodidacta que con esfuerzo y tenacidad ha terminado amasando una fortuna considerable, en parte gracias a sus tratos ventajosos en la guerra.

Sin embargo, su ambición no se detiene en el dinero y tiene un objetivo tan directo como arriesgado: ascender en la escala social y conquistar ese mundo que todavía cree que puede observarlo desde arriba. En el centro de esa fijación aparece Izabela, una aristócrata orgullosa e inteligente, cuya familia pasa por dificultades económicas.

Él la ve a ella como una puerta para alcanzar ese estatus que tanto anhela y ella se debate entre las expectativas de su clase y sus propias aspiraciones personales.

Una duración reducida y la fijación de los suscriptores por los dramas de época: las claves de su éxito

El éxito de la miniserie se puede explicar por el formato, perfecto para un maratón despreocupado de fin de semana, y ese atractivo actual que una buena parte de los espectadores sienten por los dramas de época. Aunque La muñeca es un producto bastante más oscuro que otros casos triunfales como Los Bridgerton o La edad dorada.

La serie es, en definitiva, un producto audiovisual perfecto para los amantes de los dramas de época que, además, pueden consumirla de forma maratoniana en un simple fin de semana.