Platón, filósofo griego: «Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad; la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz»
El filósofo griego reflexionó sobre la ignorancia, el conocimiento y la dificultad de enfrentarse a la verdad
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Hay frases que sobreviven durante siglos porque consiguen resumir una idea universal en muy pocas palabras. Es el caso de esta reflexión de Platón sobre el miedo a la oscuridad y, sobre todo, el temor de los adultos a la luz. Aunque la cita no aparece literalmente en ninguna de las obras conservadas del filósofo griego, su significado guarda una estrecha relación con uno de los conceptos centrales de su pensamiento, que habla del camino desde la ignorancia hacia el conocimiento.
El miedo a la oscuridad
La primera parte de la reflexión de Platón establece una comparación aparentemente sencilla entre un niño y un adulto. El miedo a la oscuridad puede entenderse como un temor natural ante aquello que no conocemos o no podemos controlar. En cambio, cuando ese miedo aparece ante la luz, la frase plantea un problema diferente, que es rechazar aquello que permite ver la realidad con mayor claridad.
Platón dedicó buena parte de su filosofía a analizar precisamente la diferencia entre apariencia y realidad, opinión y conocimiento. Para el pensador ateniense, alcanzar la verdad no era un proceso sencillo, sino un camino que exigía educación, razonamiento y capacidad para cuestionar aquello que creemos saber.
La famosa alegoría de la caverna
La relación con Platón resulta especialmente evidente al recordar la alegoría de la caverna, incluida en La República. En ella, varios prisioneros viven encadenados contemplando sombras proyectadas sobre una pared y creen que esas imágenes constituyen la realidad. Cuando uno consigue salir de la cueva, la luz exterior le resulta inicialmente dolorosa.
El proceso representa el difícil tránsito desde la ignorancia hacia el conocimiento. El individuo necesita acostumbrarse progresivamente a una realidad que al principio puede resultar incómoda. Platón utiliza incluso el Sol como símbolo de aquello que permite comprender la verdad, vinculándolo con la «Idea del Bien».
El significado detrás de la reflexión
En ese sentido, la reflexión resume de forma moderna una preocupación profundamente relacionada con la filosofía de Platón. El problema no sería únicamente vivir en la oscuridad, sino acostumbrarse tanto a ella que la luz termine resultando incómoda. Una metáfora que, siglos después, continúa invitando a cuestionar nuestras propias certezas.