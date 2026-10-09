El PSOE seguirá utilizando políticamente a Maricarmen: el martes llevará su nombre al Parlament balear

La diputada socialista y futura candidata del PSOE a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, utilizará la muerte de Maricarmen en la sesión de control al Govern de Marga Prohens que se celebrará en el pleno del próximo martes. Cuando PSOE y PP llevan las últimas horas reclamándose mutuamente no hacer una utilización política del fallecimiento de María del Carmen Abascal este miércoles, apenas dos semanas después de ser desahuciada de su vivienda en Madrid a los 87 años, el PSIB-PSOE la lanzará la próxima semana contra el Govern de Marga Prohens.

Fernández preguntará al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, «¿es consciente de que la crisis de la vivienda lleva nombre de mujer?». Es la pregunta literal que la diputada socialista ha registrado en el Parlament, en clara alusión a Maricarmen y las ganas del PSOE de convertirla en un símbolo hasta el día de las elecciones del 29-N.

Hay otro «nombre de mujer» protagonista en estos días por sufrir también un desahucio, en este caso en Palma. se trata de Pilar López, la mujer que en el pasado pleno acabó abrazada a Marga Prohens.

No sólo por esta pregunta el próximo pleno del Parlament balear, o al menos su sesión de control, será prácticamente un monográfico sobre la vivienda como ya sucedió en el de esta semana, con más de la mitad de las preguntas relacionadas con este asunto que los socialistas insisten en poner en el centro del debate político a pesar de que el gobierno presidido por Pedro Sánchez no dio una sola solución al problema durante sus ocho años gobernando España,

Maricarmen Abascal ya escribió en noviembre de 2025 una carta al presidente del Gobierno para pedirle ayuda y reclamarle la aprobación de los contratos indefinidos de alquiler, una de las medidas que ha incluido ahora en los decretos de vivienda. La mujer, que llevaba ingresada en el Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre -tras ejecutarse la orden de lanzamiento-, falleció este miércoles.

«Estimado señor presidente: el día que usted nació yo llevaba ya 16 años viviendo en esta casa. Mi casa», comenzaba la misiva que Maricarmen escribió a Sánchez hace ya diez meses, respaldada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.