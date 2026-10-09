Horario del Rafa Jódar – Tirante: cuándo es y canal de TV para ver gratis en directo el partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar vuelve a vestirse de corto, esta vez para intentar ganar el Masters 1000 de Shanghái 2026. Su primer rival será el argentino Thiago Agustín Tirante, al que se tendrá que enfrentar en segunda ronda. El madrileño no aparece como el gran favorito para llevarse el título, pero es consciente de que un trofeo sería una de las mejores maneras de terminar este año. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este partidazo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Tirante: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Después de la decepción en el ATP 500 de Tokio, donde fue eliminado en su debut, Rafa Jódar tiene la oportunidad de resarcirse en este Masters 1000 de Shanghái. El tenista madrileño se estrenará ante Thiago Agustín Tirante, que será un rival complicado, aunque es cierto que el de Leganés es favorito frente al argentino y espera poder levantarse tras este bajón que ha dado últimamente y poder luchar por el título en este torneo que se disputa en China.

Sin duda, el 2026 está siendo el de la consagración para Rafa Jódar, aunque es cierto que sólo ha logrado dos títulos: el ATP 250 de Marruecos y el trofeo colectivo en la Laver Cup. Pese a que no ha mordido más metal, el madrileño ha conseguido firmar grandes actuaciones, como en el Trofeo Conde de Godó, Roland Garros, Montreal, Mutua Madrid Open o el torneo de Washington. Ahora, su sueño sería ganar el Masters 1000 de Shanghái 2026.

La organización de esta competición que se disputa en China ha programado el Rafa Jódar – Tirante correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 para la madrugada del viernes 9 al sábado 10 de octubre. El horario escogido para este choque del madrileño y del argentino, que nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP, es el de las 6:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que habrá que trasnochar o madrugar.

Dónde ver el Rafa Jódar – Tirante en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se disputen en el Masters 1000 de Shanghái 2026 es Movistar+. El Rafa Jódar – Tirante de segunda ronda de esta competición se podrá ver por televisión en directo a través de Vamos, Movistar Deportes o Movistar Plus+. Esto quiere decir que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador podrán ver en streaming y en vivo online mediante su aplicación de teléfono móvil, tablet y smart TV todo lo que suceda en este duelo. La app Tennis TV tiene los derechos de todos los torneos de la ATP menos los cuatro Grand Slam, pero hay que recordar que es de pago.

Como es habitual, cada día te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta competición en suelo chino en la cual estaremos prestando especial atención a todos los representantes españoles que jueguen el Masters 1000 de Shanghái 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de los encuentros más relevantes. Cuando termine el Rafa Jódar – Tirante de segunda ronda publicaremos la crónica y también compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes que nos lleguen desde el otro lado del mundo.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tirante del Masters 1000 de Shanghái 2026

Para terminar tenemos que recordar que los aficionados a este deporte y seguidores del madrileño que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este duelo de la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 van a poder verlo escucharlo gratis en la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían hacer conexiones para contar todo lo que este sucediendo en el Rafa Jódar – Tirante.