Grupo Fuertes compra la empresa Nutrave y se afianza en el sector del pollo

Grupo Fuertes ha adquirido Nutrave, empresa avícola proveedora y distribuidora de carne de pollo y gallina con sede en Bargas (Toledo), con el fin de afianzar su posicionamiento en el mercado avícola.

Nutrave es una industria cárnica especializada en el procesado integral de aves, que se dedica principalmente a carne de pollo, gallina y gran variedad de productos elaborados. La compañía toledana se caracteriza por el control y gestión integral de todo el proceso de producción, con la elaboración de sus propios piensos y la incubación y procesado de sus aves.

Con esta nueva incorporación, Grupo Fuertes continúa fortaleciendo su presencia en una categoría estratégica para el consumo y le permitirá seguir garantizando el control y la trazabilidad en toda su cadena de producción. Este modelo de integración constituye uno de los pilares de la compañía para asegurar los más altos estándares de calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal.

Las tres familias fundadoras de Nutrave seguirán en el capital, y acompañarán así a la familia Fuertes en la transición. Grupo Fuertes tiene prevista la continuidad de toda la plantilla y el aprovechamiento del capital humano de la organización, siguiendo un modelo de gestión análogo al ejecutado en operaciones previas del sector.

En los últimos meses, grandes operadores internacionales han comprado empresas de pollo en España. Tres de los diez mayores operadores del país están ya en manos extranjeras. Frente a esa tendencia, las dos compras de Grupo Fuertes en 2026 son un contrapeso importante: mantienen producción en manos de empresas familiares españolas.

Esta operación se produce unos meses después de la entrada de Grupo Fuertes en el negocio del pollo con la adquisición de las compañías familiares Tolvasa y Paasa, situadas en Albacete, en una decisión marcada por la estrategia de crecer dentro del sector del negocio avícola de pollo.