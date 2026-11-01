Al menos cuatro muertos y varios heridos tras una serie de tiroteos durante la noche de Halloween en Dallas

Al menos cuatro personas han muerto y varias resultaron heridas tras una serie de tiroteos durante la noche de Halloween en el barrio de Deep Ellum en Dallas, Estados Unidos. Hasta el momento, la Policía local ha detenido a varios sospechosos, pero según avanza la investigación, no ha encontrado conexión directa entre los hechos.

Durante la madrugada de este domingo, cuando aún se celebraba la noche de Halloween, en el barrio de Deep Ellum, ubicado en la zona centro de la ciudad, se efectuaron varios tiroteos que han dejado al menos cuatro personas muertas y unas 15 heridas.

Los hechos ocurrieron justo al lado del corazón financiero de la ciudad. El primer reporte llegó a la Policía local a las 12:19 de la noche en las inmediaciones de la calle Elm. Posteriormente, el segundo aviso se registró a la 1:00 de la madrugada en la calle Main, donde las balas alcanzaron a tres personas, dejándolas sin vida. El tercer aviso tuvo lugar a eso de las 3:30 horas en South Ervay, donde se reportó a la última persona fallecida.

El Jefe de la Policía de Dallas, Daniel Comeaux, durante una rueda de prensa este domingo ha informado que no se ha determinado hasta el momento que los hechos tengan conexión directa. También, han confirmado la cifra de cuatro fallecidos y ha elevado el número de heridos a 15, pero ha agregado que «todavía puede haber ilegales», alegando que algunas personas se trasladaron de forma independiente a los centros hospitalarios.

Comeaux ha calificado los hechos como «totalmente inaceptables» y ha informado que los agentes han detenido a varias personas que están siendo interrogadas, mientras los investigadores continúan con las labores para identificar a los posibles autores de los disparos. Además, ha anunciado que el Departamento de Policía de Dallas había reforzado su personal debido a la gran afluencia de personas por la celebración de Halloween para prevenir cualquier suceso: «Teníamos una mayor presencia en la zona y estábamos preparados para que se diera una situación igual».

Las autoridades de la ciudad piden a la población que aporte fotos y vídeos de la zona de los hechos que puedan ayudar a dar con los autores de los tiroteos. Asimismo, han expresado que harán todo lo necesario para detener a los responsables.