Un tiroteo en Pensilvania acaba con la vida de una mujer embarazada y varios niños

La localidad de Erie, ubicada al extremo noroeste de Pensilvania en Estados Unidos, fue testigo de un tiroteo masivo dentro de una casa, que dejó sin vida a nueve personas. La Policía local de Erie llegó al lugar de los hechos alrededor de las cinco de la tarde tras recibir el aviso de varios disparos en la calle Perry, donde encontraron al atacante atrincherado en la vivienda familiar. Los agentes intentaron que se entregara, pero el individuo se disparó.

Al entrar a la casa, los efectivos policiales encontraron varios cadáveres en diversos puntos de la vivienda; entre las víctimas se encontraban una mujer embarazada y dos niños. Además, se percataron de que en la carretera yacían muertas dos mujeres con heridas de bala. Un total de nueve víctimas fueron contabilizadas, contando con la del mismo atacante, que se habría disparado a sí mismo tras atrincherarse en la vivienda y negarse a negociar con la policía.

El jefe de la policía de Erie, Rick Lorha, ha descrito la escena del tiroteo como «profundamente perturbadora». En declaraciones a los medios locales dijo: «Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros oficiales e investigadores hayan presenciado jamás». Además, ha expresado que la situación que han vivido los agentes e inspectores es muy difícil y que nunca han afrontado algo así, «jamás».

Al finalizar su intervención, el jefe de la policía confirmó que, según la información que disponen hasta los momentos, la población de Erie no corre ningún peligro.