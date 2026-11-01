Qué centros comerciales abren el festivo 1 de noviembre y cuál es su horario por comunidad autónoma

Estamos a 31 de octubre, día en el que se celebra Halloween, pero este no es un día festivo como tal así que podemos dedicarlo a un sábado de compras como los del resto del año. Sin embargo, puede que tengas previsto ir de compras mañana domingo que ya de por sí, suele ser un día en el que no todos los centros comerciales abren. Depende de cada comunidad autónoma y si permiten o no abrir los domingos. Pero además, esta vez sumamos el Día de Todos los Santos que se celebra el 1 de noviembre de 2026. Se trata de una festividad nacional, y eso tambié puede generar más dudas, de modo que repasamos ahora qué centros comerciales abren hoy y cuál es su horario.

No olvidemos además, que al coincidir Todos los Santos en domingo, nueve comunidades trasladan el descanso laboral al lunes 2 de noviembre: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra. Sin embargo, el hecho de que el lunes sea festivo tampoco determina por sí solo que los comercios abran. Cada autonomía establece sus domingos y festivos autorizados y existen además excepciones en zonas consideradas de gran afluencia turística.

Qué centros comerciales abren el festivo 1 de noviembre

Una de las comunidades donde encontrar centros comerciales abiertos el 1 de noviembre será Madrid. La Comunidad de Madrid permite que los establecimientos comerciales decidan libremente los días en los que desarrollan su actividad, incluidos domingos y festivos.

Entre los que abrirán está Westfield Parquesur, en Leganés. El centro señala que sus tiendas abren todos los domingos del año salvo algunas fechas concretas como el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Su horario comercial para los domingos es de 11:00 a 21:00 horas, mientras que Alcampo abre de 9:00 a 22:00 y los restaurantes mantienen actividad de 13:00 a 23:00 horas. También estará abierto Madrid Xanadú, en Arroyomolinos. Su horario habitual es de 10:00 a 22:00 horas de lunes a domingo, por lo que quienes quieran aprovechar el día festivo podrán acudir al centro con normalidad.

Aragón es otra de las excepciones importantes. El Gobierno autonómico incluyó expresamente el domingo 1 de noviembre entre los días autorizados para la apertura comercial durante 2026. En Zaragoza, Puerto Venecia ha anunciado la apertura de todas sus tiendas y restaurantes el 1 de noviembre, con horario de 10:00 a 22:00 horas. Además, el centro mantiene hasta ese día distintas actividades especiales organizadas con motivo de Halloween. El lunes 2, sin embargo, es festivo en Aragón y no figura como jornada general de apertura comercial, por lo que la situación cambia respecto al domingo.

Canarias y las zonas turísticas que pueden abrir

Canarias presenta una situación diferente. El lunes 2 de noviembre es uno de los días de apertura autorizada, pero existen además zonas de gran afluencia turística en las que los comercios cuentan con mayor libertad horaria. Un ejemplo claro es Siam Mall, en Costa Adeje, Tenerife. El propio centro anuncia que abre los 365 días del año, con un horario de 10:00 a 22:00 horas, de modo que permanecerá abierto también el domingo 1 de noviembre.

Este tipo de excepciones explica por qué en determinadas comunidades puede encontrarse un centro abierto aunque el calendario autonómico general establezca el cierre dominical. Algo parecido ocurre en otros destinos turísticos y en establecimientos cuya actividad está excluida de algunas limitaciones comerciales.

Andalucía, Asturias y Extremadura esperan al lunes 2 de noviembre

En Andalucía, la jornada de apertura comercial autorizada no es el domingo 1, sino el lunes 2 de noviembre, día al que se traslada el festivo. Por ello, salvo excepciones vinculadas especialmente a zonas turísticas, los grandes establecimientos permanecerán cerrados el domingo y podrán abrir el lunes. La misma situación se produce en Asturias y Extremadura, donde el 2 de noviembre figura entre los días autorizados.

En Badajoz, por ejemplo, el Centro Comercial El Faro confirma expresamente como su «próxima apertura extraordinaria» el lunes 2 de noviembre. Las tiendas funcionarán ese día de 10:00 a 22:00 horas. La restauración tiene un horario más amplio y abre durante toda la semana. Navarra también ha trasladado el festivo al lunes 2, pero eso no implica que todos sus centros comerciales abran. La Morea, en Cordovilla, confirma en su calendario de 2026 que sus tiendas permanecerán cerradas tanto el domingo como el lunes 2 de noviembre. Restaurantes y cines sí mantienen actividad los domingos.

Cataluña y otras comunidades donde el domingo será de cierre

Cataluña no incluye el 1 de noviembre entre sus domingos y festivos generales de apertura comercial para 2026. Por ello, la norma general será el cierre de las tiendas de los grandes centros, aunque pueden existir excepciones municipales, establecimientos turísticos y actividades como restauración, cines u ocio. Por otro lado, el lunes 2 es laborable en Cataluña, de modo que los comercios recuperarán su horario habitual.

Algo similar ocurre en Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Región de Murcia: el domingo 1 no es, con carácter general, una de sus jornadas de apertura comercial y el lunes 2 es laborable. De nuevo, las zonas turísticas pueden introducir excepciones. Castilla-La Mancha y Castilla y León presentan otra situación. En ambas, el lunes 2 es festivo por el traslado de Todos los Santos, pero ni el domingo 1 ni el lunes 2 son, con carácter general, jornadas de apertura comercial autorizada.

Antes de acudir a un centro comercial conviene comprobar siempre su página oficial. La autorización autonómica permite abrir, pero no obliga a hacerlo y cada establecimiento puede fijar sus propios horarios. Además, es habitual que los cines, restaurantes y locales de ocio de los centros comerciales permanezcan abiertos aunque la galería comercial esté cerrada.