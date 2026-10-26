Todo el mundo los compra el 1 de noviembre, pero casi nadie sabe por qué: el secreto de los crisantemos en el Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad cuyo origen se encuentra en los primeros siglos del cristianismo, cuando se homenajeaba a los mártires que habían perdido la vida por su fe, normalmente en el aniversario de su muerte. Con el paso del tiempo, el número de mártires creció exponencialmente debido a las persecuciones del Imperio romano, haciendo cada vez más difícil dedicar una jornada individual a cada uno de ellos. A partir del siglo IV, empezaron a organizarse celebraciones para recordar a todos los mártires, aunque las fechas variaban según la tradición. En Roma, el papa Bonifacio IV consagró el Panteón a Santa María y a todos los mártires en el año 609 o 610 y, en un primer momento, fijó la celebración el 13 de mayo.

La fecha del 1 de noviembre se consolidó en Occidente durante el siglo IX de la mano del papa Gregorio IV. En España, el Día de Todos los Santos se celebra cada 1 de noviembre con visitas a los cementerios para honrar la memoria de familiares y amigos fallecidos. Muchas personas llevan flores a las tumbas, entre ellas crisantemos. La jornada tiene, además, una importante tradición gastronómica, con dulces típicos como los huesos de santo, los buñuelos de viento y los panellets, especialmente populares en Cataluña.

Significado de los crisantemos en el Día de Todos los Santos

El valor ornamental los crisantemos los convierte en flores muy apreciadas, incluso durante el otoño y el invierno. Existen alrededor de 30 especies, originarias de Asia y del nordeste de Europa. En España, estas flores están especialmente vinculadas a la celebración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, cuando es habitual llevarlas a los cementerios.

Mientras que en Oriente el crisantemo se asocia con la alegría y la vitalidad, en Occidente ha adquirido un significado ligado al recuerdo de los difuntos. Sus principales simbolismos son la eternidad, por ser una flor que mantiene su belleza durante el otoño; el amor y el homenaje, como muestra de cariño hacia quienes han fallecido; la pureza y la inocencia, especialmente en los ejemplares blancos; y la dedicación y el afecto, asociados a los crisantemos amarillos, naranjas o violetas.

Características

El crisantemo, cuyo nombre científico es Chrysanthemum spp., pertenece a la familia de las asteráceas y es originario de China. Puede cultivarse tanto en interiores como en exteriores, en macetas, arriates o jardineras, y su floración se produce principalmente en otoño.

Necesita mucha luz, aunque conviene evitar la exposición directa al sol intenso, y prefiere temperaturas de entre 10 y 15 °C, ya que es sensible al frío durante la floración. El riego debe ser regular, procurando no mojar las hojas, y el suelo debe estar enriquecido con materia orgánica. Se recomienda aplicar abono para plantas con flores cada 15 días y realizar la poda después de la floración.

Colores

Los crisantemos rojos simbolizan el amor y la pasión. Regalar un ramo de estas flores es una forma de expresar amor verdadero, especialmente si se combinan con variedades blancas o naranjas.

Los crisantemos blancos representan la sinceridad, la inocencia y el cariño eterno. También pueden expresar tristeza por una ruptura y son habituales en los cementerios como muestra de respeto y recuerdo hacia los seres queridos fallecidos.

Los crisantemos rosas se relacionan con la ternura, la confianza y la esperanza en el amor.

Los crisantemos amarillos suelen asociarse con la amistad, la alegría y la energía.

Los crisantemos naranjas transmiten afecto, respeto y apoyo emocional. Su color también representa vitalidad y energía.

Los crisantemos violetas simbolizan el dolor ante la pérdida de un ser querido y el duelo. También se asocian con el deseo de buena suerte.

Los crisantemos azules se relacionan con la superación del dolor y la aceptación de una pérdida.

Por último, los crisantemos verdes representan la salud, la vitalidad y la renovación.

Flores típicas del 1 de noviembre

Otra de las plantas destacadas el Día de Todos los Santos es el tagete. Según la creencia popular, sus propiedades espirituales y su intenso color ayudaban a guiar a las almas de los difuntos. Sus flores, amarillas, naranjas o bicolores, desprenden un aroma intenso, especialmente por las tardes, y también se utilizan en la elaboración de perfumes.

El clavel también ocupa un lugar importante. Las variedades rojas son especialmente populares, ya que simbolizan la admiración y el cariño hacia las personas fallecidas, así como la permanencia de su recuerdo. Por otro lado, las calas, también conocidas como lirios de agua, destacan por su elegancia y sobriedad. La belleza de sus flores y su aspecto refinado hacen que sean muy apreciadas para crear arreglos florales.

Finalmente, el gladiolo simboliza la ausencia de un ser querido y la tristeza por su pérdida. Esta planta bulbosa puede alcanzar hasta dos metros de altura y ofrece flores de diferentes colores, por lo que es ideal para confeccionar ramos y composiciones florales.