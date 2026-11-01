Iberia, Air Europa, Ryanair y Volotea se han volcado para paliar la crisis ferroviaria y han anunciado refuerzos de sus líneas entre Madrid y Andalucía con los precios limitados. Las compañías han aumentado la capacidad de sus aviones, han reforzado sus frecuencias o incluso han abierto nuevas conexiones ante el incremento de la demanda por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Iberia fue la primera compañía en comunicar la limitación de precios el mismo día del choque de los trenes, con un máximo de 99 euros en clase turista y 149 euros en clase Business.

La aerolínea decana de España ha reforzado en un 93% su capacidad hasta al menos el 8 de noviembre. Tanto con su marca insignia como con la filial Express ha añadido 20.718 asientos adicionales, divididos casi por igual entre el aeropuerto de Sevilla (10.700 plazas) y Málaga (9.900).

Iberia anunció el viernes 30 de octubre 1.700 plazas adicionales, así como ocho vuelos extra entre Madrid, Málaga y Sevilla. En otras seis frecuencias ha desplegado Airbus A321 para aumentar los asientos por vuelo. Todas ellas tienen el objetivo de cubrir el puente de Todos los Santos.

Air Europa ha reforzado las frecuencias con dos vuelos diarios a Málaga y otros dos vuelos diarios a Sevilla desde el aeropuerto de Madrid. Durante tres días a la semana operará con hasta cinco vuelos de ida y vuelta entre la capital y Sevilla, y quiere introducir otras dos conexiones más con Málaga en los próximos días.

Volotea y Ryanair apuntan a Navidades

Volotea ha habilitado cerca de 100 conexiones entre las rutas de Madrid con Sevilla y Málaga. El objetivo es hasta cuatro frecuencias semanales entre la capital andaluza y Madrid. Por otra parte, con Málaga la aerolínea ofrecerá cinco conexiones.

Este refuerzo previsto para noviembre se reforzará en diciembre con una conexión adicional con Sevilla y otra con Málaga. Volotea, además, ha anunciado un precio máximo por trayecto de 75 euros para la tarifa sin maleta.

Ryanair comunicó el viernes 30 de octubre que habilitará entre el 14 de noviembre y el 10 de enero dos vuelos diarios entre Madrid y Málaga. La aerolínea irlandesa abre esta conexión desde la capital de la Costa del Sol, una de las plazas más importantes en España. Los precios arrancan desde los 49,99 euros por billete.