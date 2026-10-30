Ryanair ha anunciado que pondrá en marcha dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid con tarifas desde el sábado 14 de noviembre hasta el 10 de enero. La nueva oferta de más de 50.000 plazas de la aerolínea irlandesa llega debido al accidente ferroviario en Urda (Toledo).

La compañía ha señalado que buscan «contribuir en pequeña medida a que las familias, las comunidades y las empresas sigan estando conectadas». Los vuelos están a la venta desde este viernes 30 de octubre.

Ryanair es la última aerolínea en aumentar o abrir conexiones entre Madrid y Andalucía. Iberia ha duplicado la capacidad de sus vuelos y Volotea ha habilitado casi 100 vuelos. Además, la aerolínea decana ha topado los precios. Air Europa también ha comunicado el aumento de frecuencias con Andalucía.

En total, Iberia ha anunciado más de 20.000 plazas adicionales entre este viernes y el 8 de noviembre. La red de alta velocidad ofrecía entre las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo casi 10.000 asientos al día antes del accidente.

Ryanair es una de las aerolíneas con mayores frecuencias en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Pero no había operado hasta ahora la conexión entre la ciudad andaluza y Madrid.