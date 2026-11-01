Lopesan presenta sus nuevos resorts en el Caribe, la llegada a Madrid y los proyectos de Gran Canaria en la World Travel Market

Los tres nuevos hoteles en República Dominicana, la transformación del histórico hotel Miguel Ángel en Madrid y la actualización de los dos proyectos claves que se están llevando a cabo en Gran Canaria marcarán la agenda de Lopesan Hotel Group en la World Travel Market (WTM) de Londres.

Del martes 3 al jueves 5 de noviembre, el equipo comercial de Lopesan mantendrá más de 80 reuniones profesionales con los principales operadores del sector turístico británico y europeo. Los encuentros servirán de avance a los acuerdos, novedades e hitos de gestión que la compañía desgranará de forma pormenorizada a lo largo de las tres jornadas de trabajo en la capital británica.

El mercado británico continúa siendo el principal emisor de turistas hacia Gran Canaria, por lo que Lopesan aprovechará el marco que ofrece esta feria para informar a sus socios estratégicos sobre la marcha de sus inversiones en el sur de la isla. En este ámbito, la compañía actualizará el estado del nuevo resort familiar proyectado en Meloneras, que aportará 956 habitaciones y un parque acuático propio para dar respuesta a la demanda vacacional de alta calidad, así como el plan de renovación y ampliación integral del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso.

Expansión en Playa Bávaro y debut en la capital

El crecimiento en el Caribe y la entrada en el segmento urbano de gran lujo concentrarán buena parte de las reuniones con los turoperadores internacionales. La delegación de Lopesan, que contará con la participación directa de miembros del equipo comercial desplazados desde República Dominicana, expondrá las características operativas del Lopesan Caoba Lagoon, Lopesan Serenity Bay y Lopesan Splash Cove, las tres nuevas propiedades inauguradas este año en Playa Bávaro. Estos establecimientos se integran con el consolidado Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino para sumar más de 1.000 habitaciones a la oferta del grupo a través de tres conceptos diferenciados: premium, sólo adultos y familiar.

De manera simultánea, la empresa compartirá la evolución de las obras de reforma del antiguo hotel Miguel Ángel, situado en el paseo de la Castellana y a escasa distancia de la Milla de Oro de Madrid. El proyecto representa el desembarco de la compañía en el turismo de lujo en la capital española, concebido como una propuesta disruptiva que adaptará el modelo de hospitalidad de sus complejos vacacionales al entorno urbano, haciendo especial énfasis en la alta gastronomía y la coctelería de autor.

«Nuestra presencia en Londres responde a una estrategia orientada a elevar el valor del catálogo alojativo en todos los destinos donde operamos», destaca el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba. «La WTM nos permite exponer ante los mayores prescriptores del sector la madurez de nuestros proyectos en el Caribe y Madrid, consolidando, al mismo tiempo, la constante modernización y ampliación de nuestros activos en Gran Canaria».

Estreno de Lopesan Meet & Co para eventos

La actividad congresual y de reuniones corporativas cobrará un protagonismo destacado con la presencia del equipo de Lopesan Meet & Co. Los profesionales de la nueva división presentarán formalmente la marca ante agencias organizadoras, proveedores y operadores del segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).

El epicentro de esta innovación operativa se encuentra en Meloneras, al sur de Gran Canaria. En este exclusivo enclave, la compañía ha perfeccionado la gestión de eventos corporativos a través de su aclamado modelo Walking Distance. Este estándar logístico marca la pauta de los nuevos espacios de convenciones integrados en los resorts de República Dominicana, así como las futuras prestaciones para eventos del hotel de Madrid.

Avance de la Memoria de Sostenibilidad

La cita londinense servirá también de plataforma para anticipar las principales conclusiones de la Memoria de Sostenibilidad 2025 del grupo, articulada bajo el sello Lopesan for Good.

La compañía compartirá con sus socios europeos un avance del balance de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2030, que acredita una reducción del 77,1% de su huella de carbono respecto a los niveles de 2021, logrando desacoplar el impacto ambiental del incremento sostenido de estancias y de su fase de expansión internacional.

Asimismo, el Grupo Lopesan presentará en la feria la certificación oficial de origen renovable para el cien por cien de la energía eléctrica consumida en sus establecimientos en Meloneras, Maspalomas, Playa del Inglés y San Agustín, respaldada por una producción propia superior a los 90 GWh anuales en sus parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas.

Un puente sensorial hacia el mercado británico

Los encuentros profesionales de Lopesan Hotel Group tendrán como sede el stand S3-522 de ExCeL London, un espacio concebido como una traslación sensorial de la identidad atlántica al centro financiero británico. La arquitectura del expositor se inspira en las formas onduladas de las Dunas de Maspalomas mediante el empleo de texturas de madera natural, celosías y vegetación autóctona, combinadas con estructuras textiles en suspensión y una cuidada iluminación en tonos ocres y tierra.

Las imágenes que decoran el espacio funcionan como una ventana de luz atlántica y caribeña frente al otoño británico. Esta puesta en escena busca estrechar el vínculo con el Reino Unido, mercado emisor histórico y prioritario para Gran Canaria, acercando al viajero y a los profesionales del sector la calidez de unos destinos diseñados para generar recuerdos inolvidables.