Willem Dafoe, actor, sobre su forma de vida: “Nunca soy más feliz que cuando lavo los platos y después pongo a dormir a los animales de mi granja”

El actor Willem Dafoe ha participado a lo largo de su carrera cinematográfica en más de 150 producciones entre las que destacan las películas Platoon, la trilogía de Spider-Man y Spider-Man: No Way Home. Aunque cuenta ya con 71 años, el actor todavía no se ha retirado y sigue participando en algunas producciones como Beetlejuice Beetlejuice, Nosferatu o Kind of Kindness en 2024 y Late Fame en 2025. Aunque su ritmo de trabajo como actor sigue siendo el mismo que hace unos años, lo que si ha cambiado es que ha decidido llevar una vida diferente en su refugio rural de Italia. El actor lo ha contado en una entrevista para el pódcast Wild Card with Rachel Martin en el que ha asegurado que su prioridad en esta etapa de su vida es la moderación, las tareas del hogar y su completo rechazo a la vanidad profesional. El actor ha explicado que prefiere la calma al brillo artificial de Hollywood.

El actor Willem Dafoe se ha trasladado a este refugio en una granja en Italia con su esposa, la actriz y directora de cine italiana Giada Colagrande, y disfruta con cosas sencillas como lavar los platos después de comer o meter al ganado en las dependencias de la granja al caer el sol. «Nunca soy más feliz que cuando friego los platos y después pongo a dormir a los animales de mi granja. Puedes vivir en la sencillez de esas tareas», ha explicado con calma en este pódcast. El actor ha dejado atrás los momento de éxito que vivió en Hollywood y está disfrutando del contacto con la naturaleza. El actor ha reconocido, además, sin problema su desconocimiento de las tareas del campo y ha reconocido lo siguiente: «Tengo que aprender mucho».

El día a día de Willem Dafoe en la granja

El actor sabe que tiene que aprender las labores de la granja día a día y confiar en los que llevan años haciendo este trabajo. “Tengo que confiar en que otras personas me expliquen las cosas. Y después tengo que probarlo por mí mismo”, ha explicado el actor.

Una de las labores que más le gusta es el trabajo con los animales de la granja. El actor ha confesado que cuando se acerca al rebaño, este reacciona de inmediato: «Hay algo hermoso en que me vean y en tener a 35 cabras y ovejas corriendo en estampida hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar».

Para el actor en esta etapa de su vida la verdadera plenitud está en ayudarnos entre todos y compartir afecto frente a la intemperie del mundo: «Para vivir una buena vida, creo que tienes que acercarte a otras personas. Estamos aquí los unos para los otros, por ahora»

La carrera cinematográfica de este conocido actor

El actor Willem Dafoe nació en la localidad de Appleton en Wisconsin el 22 de julio de 1955. Su debut como actor fue en la película La puerta del cielo (Heaven’s Gate) de Michael Cimino en 1980, pero fue despedido durante la producción y no aparece en los créditos aunque aparece en una de las escenas. Entre sus primeros trabajos destacan The Loveless (1982), Calles de fuego (1984) y Vivir y morir en Los Ángeles (1985).

Entre sus papeles más conocidos destacan los de las películas La última tentación de Cristo (1988), Mississippi Burning (1988), El paciente inglés (1996), American Psycho (2000), John Wick (2014), El gran hotel Budapest (2014), El faro (2019), El despacho francés (2021), El callejón de las almas perdidas (2021), El hombre del norte (2022) y Pobres criaturas (2023).

Durante su carrera ha recibido galardones como la Copa Volpi al Mejor Actor, un Premio BAFTA y cuatro Globo de Oro. También ha recibido cuatro nominaciones a premios Oscar por películas como Platoon (1986), La sombra del vampiro (2000), The Florida Project (2017) y At Eternity’s Gate (2018).

Además de su carrera cinematográfica, el actor Willem Dafoe es miembro fundador de la histórica y vanguardista compañía de teatro neoyorquina The Wooster Group. Dafoe no solo actuaba en las piezas teatrales, sino que participaba en la cocreación de piezas teatrales bastante complejas que desafiaban el formato tradicional ya que mezclaban elementos como textos clásicos, tecnología audiovisual, danza y narrativas no lineales. Además el actor realizó con esta compañía de teatro giras internacionales por todo el mundo.

Entre sus últimos trabajos de Willem Dafoe destaca el que ha realizado en la película Late Fame (2025) dirigida por Kent Jones en la que comparte protagonismo con la actriz Greta Lee (Vidas pasadas). Su protagonista, el papel que interpreta el conocido actor, es el de Ed Saxberger, un antiguo poeta que vive de forma modesta y pasa su jornada trabajando en una oficina de correos de Nueva York tras haber publicado una única colección de poemas hace algunas décadas. Todo cambiará para este poeta cuando alguien se fije en lo que ha escrito.