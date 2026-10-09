Aníbal Barca, general cartaginés: «Encontraremos un camino a través de los Alpes, y si no existe, lo construiremos nosotros mismos»

Aníbal Barca es una de las figuras militares más importantes de la Antigüedad y su nombre quedó ligado para siempre a una de las hazañas más sorprendentes de la Segunda Guerra Púnica, que fue atravesar los Alpes con su ejército para llegar hasta Italia. Ante una barrera natural que parecía imposible de superar, el general cartaginés habría resumido su determinación con una frase que ha sobrevivido durante siglos. «Encontraremos un camino a través de los Alpes, y si no existe, lo construiremos nosotros mismos».

Un camino imposible

En el año 218 a. C., Aníbal inició una de las campañas militares más ambiciosas de la Antigüedad. Su objetivo era llevar la guerra hasta territorio italiano y golpear a Roma lejos de sus principales bases de poder. Para conseguirlo, tuvo que atravesar primero la península ibérica y la Galia antes de enfrentarse a uno de los mayores obstáculos de toda la expedición, que era la cordillera de los Alpes.

La marcha supuso un enorme desafío para hombres y animales. Las tropas tuvieron que avanzar por terrenos escarpados, soportar temperaturas adversas y enfrentarse a poblaciones locales hostiles. El historiador griego Polibio, una de las principales fuentes sobre la campaña, relató las dificultades que sufrió el ejército durante el ascenso y el descenso de las montañas. Tras aproximadamente quince días de travesía, Aníbal consiguió alcanzar el valle del Po.

Una hazaña militar

La imagen resulta todavía más impresionante por la presencia de elefantes de guerra dentro del ejército cartaginés. El general Aníbal había utilizado estos animales durante su campaña y algunos consiguieron completar también el peligroso recorrido por las montañas.

El general que desafió a Roma

El cruce de los Alpes permitió a Aníbal aparecer en Italia por una vía que Roma consideraba extremadamente difícil para un ejército de semejantes dimensiones. Su llegada cambió el escenario de la Segunda Guerra Púnica y fue seguida por algunas de las victorias cartaginesas más importantes frente a los romanos.

Entre ellas destacó la batalla de Cannas, en 216 a. C., considerada uno de los grandes ejemplos históricos de estrategia militar. Allí, el ejército de Aníbal consiguió rodear y destruir a una fuerza romana muy superior en número, aunque finalmente Cartago no logró convertir aquellas victorias en una derrota definitiva de Roma.