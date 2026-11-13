Espectacular colisión en el Misisipi: un buque cisterna embiste un crucero de pasajeros

El buque cisterna Atlantic Asphalt, con bandera de las Islas Marshall, de unos 160 metros de eslora y cargado de asfalto/betún, ha embestido al crucero fluvial American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, en el río Misisipi este viernes.

El American Heritage estaba atracado cerca del edificio administrativo del Puerto de Nueva Orleans (cerca del French Quarter y del puente Crescent City Connection). Llevaba unas dos horas amarrado y había empezado el desembarque de pasajeros. En el momento del impacto había aproximadamente 129 pasajeros a bordo, más la tripulación.

El golpe ha hecho que el crucero se inclinara bruscamente de costado y quedara parcialmente sumergido. Varias personas cayeron al agua (algunas con chalecos salvavidas). Rápidamente se ha activado un amplio operativo de rescate con Policía Portuaria, Bomberos de Nueva Orleans, Policía local, Guardia Costera de EEUU y servicios médicos.

Hasta el momento se han rescatado a varias personas. Algunas fuentes locales hablan de más de una docena de hospitalizados, pero el número exacto de heridos y la causa del accidente se desconoce aún. No se han confirmado víctimas mortales de forma oficial.

La Guardia Costera ha cerrado temporalmente el tráfico fluvial entre las millas 93 y 96 del Misisipi. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ya está en la zona.