La reciente reestructuración de los subsidios en España, llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha generado gran expectación entre la población desempleada. Se trata de una serie de modificaciones que buscan actualizar y mejorar el sistema de ayudas, adaptándose a las necesidades actuales. Sin embargo, uno de los cambios más significativos es la eliminación de uno de los subsidios, lo que requiere que muchos beneficiarios estén especialmente atentos a los nuevos requisitos y plazos. Toma nota entonces porque el SEPE confirma el día que quitará esta ayuda.

Para entender la magnitud de estos cambios que se avecinan con respecto a una ayuda que es de las más importantes que concede el SEPE, es esencial conocer cómo funcionaban los subsidios hasta ahora. Los trabajadores que agotaban su prestación por desempleo podían acceder a tres tipos de ayudas: la ayuda familiar (RAI), el subsidio para mayores de 52 años y el subsidio para mayores de 45 años. Cada uno de estos subsidios ofrecía un apoyo económico similar, pero con diferencias en la duración y los requisitos, según la edad, el tiempo de desempleo y las responsabilidades familiares del solicitante. Con la nueva normativa, el SEPE ha anunciado un incremento en la cuantía de los subsidios por desempleo, elevándolos de 480 euros a 570 euros mensuales. Pero además, se ha anunciado la desaparición del subsidio para mayores de 45 años a partir del 1 de noviembre de 2024 y que resulta en un cambio crucial.

Último palo del SEPE: confirma el día que quitará esta ayuda

A partir de noviembre ya no se podrá cobrar el subsidio para mayores de 45 años dado que será reemplazado por una nueva ayuda que dependerá de diversos factores como la edad del solicitante y el tiempo de prestación contributiva agotada. Esta transición obligará a muchos beneficiarios a adaptarse a las nuevas reglas para seguir recibiendo ayuda.

El subsidio para mayores de 45 años y que ahora va cambiar, es una prestación dirigida a personas desempleadas que han agotado su prestación contributiva. A partir del 1 de noviembre de 2024 será reemplazado por un nuevo tipo de ayuda por agotamiento de la prestación. Para acceder a esta nueva ayuda, los menores de 45 años deberán haber agotado al menos 360 días de prestación contributiva para recibir un subsidio de seis meses. En cambio, quienes sean mayores de 45 años y que no tengan cargas familiares tendrán que haber consumido al menos 120 días de prestación para obtener 6 meses de subsidio.

Nuevas cuantías y compatibilidad con el trabajo

Otro aspecto relevante de la reforma es el incremento en la cuantía de los subsidios. Desde este 2024, la cuantía inicial será de 570 euros mensuales durante los primeros seis meses, reduciéndose ligeramente en los meses siguientes hasta estabilizarse en el 80% del valor inicial. Este incremento busca ofrecer un mayor apoyo económico a los desempleados durante los primeros meses de su búsqueda de empleo. Además, la reforma introduce la posibilidad de compatibilizar estos subsidios con un empleo durante los primeros seis meses, sin que esto implique una reducción en la cuantía del subsidio.

Subsidios para víctimas de violencia de género y emigrantes retornados

La nueva normativa también contempla aumentos en las cuantías para subsidios dirigidos a víctimas de violencia de género y emigrantes retornados. Estos grupos podrán beneficiarse de las nuevas cuantías incrementadas y las mejoras en las condiciones de acceso y duración de las ayudas.

Pago y eliminación del mes de espera

En cuanto a los pagos, estos seguirán realizándose de manera mensual, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al devengo. Una de las mejoras introducidas es la eliminación del mes de espera para solicitar la ayuda asistencial, permitiendo a los solicitantes acceder a las ayudas desde el día siguiente a la finalización de su prestación contributiva.

El subsidio para mayores de 52 años se mantendrá igual

Es importante señalar que el subsidio para mayores de 52 años no sufrirá modificaciones significativas con esta reforma. Los beneficiarios que cumplan con los requisitos para este subsidio continuarán recibiéndolo, aunque no se beneficiarán del incremento a 570 euros mensuales debido a la estructura particular de esta ayuda, que incluye mayores cotizaciones y una duración más prolongada.

Impacto de la reforma

La reforma de los subsidios en España tiene un objetivo claro: mejorar el sistema de ayudas para desempleados, adaptándolo a las circunstancias actuales del mercado laboral. Estas modificaciones buscan ofrecer un mayor apoyo económico y una mayor flexibilidad para aquellos que se encuentran en situación de desempleo. Sin embargo, la eliminación del subsidio para mayores de 45 años y la introducción de nuevas reglas para acceder a las ayudas por agotamiento de la prestación requerirán que muchos beneficiarios estén bien informados y preparados para adaptarse a los nuevos requisitos.

Para los desempleados que actualmente reciben el subsidio para mayores de 45 años, la transición al nuevo sistema puede representar un desafío. Será crucial que estos beneficiarios comprendan las nuevas reglas y requisitos para asegurarse de que puedan seguir recibiendo el apoyo necesario. Esto incluye estar al tanto de los plazos, cumplir con los nuevos criterios de elegibilidad y aprovechar las oportunidades de compatibilizar el subsidio con un empleo.

Por otro lado, el aumento en la cuantía de los subsidios a 570 euros mensuales representa un alivio significativo para muchos desempleados, especialmente durante los primeros meses de búsqueda de empleo. Este incremento busca proporcionar una mayor estabilidad económica en una etapa crítica, permitiendo a los beneficiarios enfocarse en encontrar un nuevo empleo sin la presión adicional de una ayuda insuficiente.

Además, la posibilidad de compatibilizar los subsidios con un empleo durante los primeros seis meses es una de las mejoras más destacadas de la reforma. Esta medida no solo ofrece una mayor flexibilidad a los desempleados, sino que también fomenta la reinserción laboral al permitir que los beneficiarios puedan aceptar trabajos sin perder el apoyo económico. Esto puede ser especialmente beneficioso para aquellos que encuentran empleos a tiempo parcial o temporales, permitiéndoles mejorar su situación económica mientras buscan una posición más estable y adecuada a largo plazo.