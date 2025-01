El asalto del Gobierno a Telefónica con la destitución de José María Álvarez-Pallete como presidente ha sido muy mal recibido por los inversores de la City de Londres. Algunos, como el banco suizo UBS, critican abiertamente la decisión y la achacan a que el ya ex presidente de Telefónica ponía publicidad en medios de comunicación con sesgo político derechista, algo que quería frenar Pedro Sánchez.

En un comentario matinal, un banquero de inversión de UBS explica que «en un movimiento sorpresa, el primer ministro de España ha destituido al CEO de Telefónica» (se trata de un error, ya que Pallete era presidente ejecutivo). Y añade: «Una razón para el movimiento de Sánchez contra José María Álvarez-Pallete es su frustración con la compañía por usar su presupuesto de publicidad para anunciarse en medios de comunicación de derechas».

Como es sabido, Sánchez ha anunciado un plan de «regeneración democrática» por el cual el Gobierno decidirá «qué es un medio de comunicación» y «los verdaderos profesionales» a la hora de repartir la publicidad institucional (es decir, la de los diferentes ministerios y agencias gubernamentales). Además, el año pasado disparó la cuantía del Plan de comunicación y publicidad institucional hasta 440 millones.

Pero ahora, además de introducir criterios ideológicos en la publicidad pagada con dinero público, pretende hacer lo mismo con la que se sufraga con dinero privado. Como explica hoy OKDIARIO, Telefónica es el sexto mayor anunciante de España, con una inversión de 53 millones en 2023 (últimas cifras disponibles). Esta cantidad es el doble de lo que gastan en anuncios entidades como el Banco Santander, Samsung, Renault o CaixaBank.

Es decir, a juicio de UBS, una de las motivaciones de Sánchez para completar su asalto a Telefónica -iniciado con la compra del 10% del capital por la SEPI el año pasado- sería controlar ese presupuesto publicitario y así poder asfixiar un poco más a los medios críticos con su Gobierno como los que han realizado investigaciones que han llevado a la imputación de su esposa y su hermano.

El banco suizo añade que «Sánchez también ha sugerido que Telefónica carece de ambición industrial», si bien considera esta justificación secundaria respecto al motivo publicitario.

Comentarios off the record

Estos comentarios se envían por los bancos de inversión a sus clientes a primera hora de la mañana, antes de la apertura de la Bolsa. Los analistas no suelen poner estas reflexiones en sus informes oficiales para no enemistarse con las empresas que analizan, pero sí los envían a los inversores. Es decir, al ser comentarios off the record, pueden ser mucho más sinceros y menos diplomáticos.

Más allá de UBS, la sensación entre los bancos de inversión de la City londinense es muy negativa por el intervencionismo gubernamental. No tanto por el perfil del nuevo presidente, Marc Murtra, que tiene buen cartel en la comunidad inversora por su trayectoria al frente de Indra.

Telefónica reaccionó ayer a este terremoto con una caída del 2,77% hasta 3,86 euros. Un descenso importante, pero lejos de lo que cabría calificar como desplome. Otras firmas de análisis también destacan la incertidumbre que se abre para la compañía, cuyo plan estratégico queda ahora en el aire y probablemente será modificado por el nuevo consejo que se forme en las próximas semanas. Asimismo, también critican la probable parálisis que se va a instalar en la operadora en un momento del sector de telecomunicaciones no le permite pararse.