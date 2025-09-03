Tu baño reluciente por menos de 3 euros: el abrillantador de Mercadona que repele el vaho y arrasa

Cuando vamos al supermercado muchos son los productos que vemos y que muchas veces pasan desapercibidos, hasta que alguien los descubre en redes sociales. Es justo lo que está pasando con el abrillantador en spray de Mercadona que, por menos de tres euros, está revolucionando la limpieza del hogar. Aunque lleva algunas semanas en las estanterías, en TikTok no dejan de hablar de él y ahora mismo cuesta encontrarlo en muchas tiendas. Y el motivo lo sabemos: es eficaz para dar brillo a todo tipo de superficies, pero añade un extra: evita el vaho en los espejos del baño y deja las mamparas como nuevas.

La cuenta de TikTok @hogardiez ha sido una de las responsables de haber hecho que este abrillantador de Mercadona sea ahora viral. En dicha cuenta se ha mostrado cómo usa y para qué sirve realmente este producto. Tras probarlo, concluyen que no sólo deja las superficies como nuevas, sino que también crea una película protectora que impide que la suciedad, las huellas o el vaho se adhieran. ¿Lo mejor? Cuesta 2,90 euros el bote de 400 ml, lo tienes en el pasillo de limpieza de Mercadona y funciona de verdad. Pero vayamos por partes. ¿Qué es exactamente este producto? ¿Qué puedes limpiar con él y qué no? ¿De verdad evita que se empañen los espejos? Hemos investigado, probado y contrastado con lo que dice el fabricante y las opiniones en redes, y esto es todo lo que necesitas saber si estás pensando en probarlo.

El abrillantador de Mercadona que deja el baño como nuevo

Uno de los usos más comentados en redes sociales es su aplicación en grifos y superficies metálicas del baño y la cocina. Y no es casualidad: este spray abrillantador elimina las marcas de agua y deja un efecto espejo inmediato. Como explica la cuenta de @hogardiez sólo necesitas pulverizar un poco sobre un paño seco (no directamente en la superficie) y frotar suavemente. El resultado se nota al instante brilla más y además resiste mejor la humedad.

Esto lo convierte en un producto ideal para baños con mucha cal o cocinas donde el acero inoxidable se ve opaco por el uso diario. En ese sentido, funciona de maravilla sobre grifos, pomos, campanas extractoras o incluso fregaderos. Y lo mejor es que evita que vuelvan a marcarse con huellas, algo que agradeces especialmente en zonas que tocas a cada rato.

Cristales y espejos sin vaho

Aunque no se diseñó expresamente para ello, el efecto más sorprendente y que ha revolucionado TikTok es su capacidad para repeler el vaho en espejos y cristales. Sí, como lo lees. Tras aplicar el abrillantador y pasar un paño, se forma una película que repele la humedad, haciendo que el espejo no se empañe tras una ducha caliente. Esto es especialmente útil en baños pequeños o con poca ventilación, donde el vaho es una batalla diaria.

Además, el efecto dura varios días, y basta con reaplicar el spray una vez a la semana o cuando notes que vuelve a empañarse. Eso sí, como siempre, hay que aplicarlo con moderación y evitar superficies sensibles o demasiado delicadas.

También es efectivo para la cocina

En la cocina, el Limpiador Abrillantador Bosque Verde es perfecto para usar sobre superficies metálicas o lisas, como el exterior de la campana extractora, encimeras de mármol o incluso en vitrocerámicas. No es un desengrasante, pero aporta el toque final tras la limpieza, dejando la zona reluciente y con un acabado brillante. En la mencionada cuenta de TikTok muestran incluso como es el producto que necesitas para limpiar la cocina de fogones.

Además, también crea una barrera protectora que reduce la adhesión de grasa o polvo, lo que hace que limpiar sea más fácil la próxima vez. Y al igual que en el baño, en la cocina también ayuda a que las huellas no se marquen tanto.

Dónde no usarlo

A pesar de lo bien que funciona sobre superficies, es fundamental seguir las indicaciones del fabricante, que aparecen detalladas en el envase. Por ejemplo, no debe aplicarse nunca sobre suelos, ya que deja una capa resbaladiza que puede provocar accidentes. Tampoco se recomienda usar en pantallas electrónicas, plásticos recubiertos, gomas o textiles, ni en superficies rugosas que puedan absorber el producto.

Además, el envase advierte que es inflamable y que hay que mantenerlo alejado de fuentes de calor y niños. Como con todos los productos en aerosol, conviene ventilar bien la zona tras su uso y no aplicarlo cerca de fuegos o enchufes.

En definitiva, por su precio (2,90 euros) y la versatilidad que ofrece, el abrillantador de Mercadona se ha ganado con razón el título de producto viral. No sólo deja grifos y campanas como nuevos, sino que además soluciona un problema tan cotidiano como el vaho en los espejos. Siempre que se use bien, puede convertirse en el aliado perfecto para dar el último toque a tu baño o cocina.