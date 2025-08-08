Tomás Olivo, a través de su sociedad General de Galerías Comerciales, acaba de hacerse con Todina Investments SL, la empresa promotora del proyecto Infinity, en Valencia. Esta operación, valorada en unos 60 millones de euros, otorga al empresario el control del mayor desarrollo comercial de la Generalitat Valenciana, con una superficie bruta alquilable estimada en 113.000 m², además de inversiones proyectadas de 350 a 420 millones de euros.

El megacomplejo contemplaba más de 200 locales, una piscina de olas, rocódromo, ‘friki zone’, beach club, cines y zonas verdes, junto con 3.800 plazas de aparcamiento para coches y otras 4 190 para bicicletas. Las obras están previstas que comiencen en 2025, con una duración estimada de dos años.

Auge de Olivo en el sector

Paralelamente, Olivo impulsa el ambicioso proyecto Valdebebas Shopping en Madrid, con una extensión total de 400.000 m², de los cuales 120.000 m² estarían destinados a alquiler comercial y de ocio. Se trata de un complejo formado por dos edificios conectados por la Plaza de la Centralidad IV, que contará con 280 tiendas (por encima de gigantes como Xanadú o Plenilunio) y 6.400 plazas de parking subterráneo. El diseño apuesta por espacios abiertos y peatonales con altos estándares de sostenibilidad, aunque el calendario apunta a una apertura para el año 2027, igual que el nuevo proyecto de la Comunidad Valenciana. Olivo se posiciona así como un puntal del sector en Madrid, igual que lo hace con la nueva compra en Valencia.

El crecimiento patrimonial de Olivo

Tomás Olivo ocupa una posición privilegiada entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado en más de 4.800 millones de euros. Su empresa, General de Galerías Comerciales, obtuvo en 2024 una cifra de negocio superior a los 200 millones y beneficios netos en torno a los 127 millones. Con esta doble ofensiva (Infinity en Valencia y Valdebebas en Madrid) Olivo refuerza su liderazgo en el sector retail y consolida su posición como uno de los principales desarrolladores de grandes complejos comerciales en España.

En apenas dos años, el presidente y CEO de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo, ha pasado de la decimoséptima posición en la lista Forbes hasta la quinta plaza, sólo por detrás de Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega, Rafael del Pino-Calvo Sotelo y Juan Roig.

En buena medida, el crecimiento de los beneficios de GGC le eleva en la lista, pero también contribuyen sus posiciones fuertes en otros activos, como Unicaja, de la que es uno de los accionistas mayoritarios. Las plusvalías obtenidas gracias a las distintas inversiones en el sector bancario superan los 400 millones de euros.

De esa forma conjunta, Olivo cuenta con más de 4.800 euros totales de patrimonio, incluso sin contar todos sus activos financieros, ni los que posee en República Dominicana, donde podrá construir más 16.000 viviendas y un hotel con campo de golf.