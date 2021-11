El 11 del 11 es un número mágico, no solamente estaremos entrando en uno de los periodos más prósperos del año, a nivel energético, sino que también en el día que más ahorramos del año con Aliexpress. En esta plataforma en la que encontramos todo tipo de marcas y de productos de calidad, podemos conseguir grandes descuentos para decorar nuestra casa. Si quieres abrir ese portal energético con un cambio en tu casa, no lo dudes, empieza desde cero, tira lo que ya no te guste o llevé años acumulando polvo y consigue estos productos rebajadísimos en Aliexpress.

Esto es todo lo que necesitas para decorar tu casa rebajadísimo en Aliexpress por el 11.11.2021

El sofá plegable para colocar en cualquier rincón de nuestra casa nos costará 80 euros. Es un buen elemento para una habitación infantil o para crear un rincón de lectura. Tiene un aire oriental de lo más bonito, con un té y un buen libro le vamos a dar mucho uso a ese sofá. Es tan cómodo que lo podemos usar para disfrutar de unas siestas eternas al lado de la estufa.

Los taburetes otomanos para sentarnos o usar como reposapiés que se pueden apilar fácilmente y quedan preciosos, están disponibles en Aliexpress por solo 50,15 euros. Son una buena inversión para ganar asientos en el salón pensando en las futuras fiestas que están por llegar o darle mayor comodidad a nuestras tardes en el sofá.

Dale vida a tu terraza o jardín con un juego de sillas y mesa de vidrío templado y acero que se vende por solo 132,99 euros. Es la oportunidad que esperábamos para que el exterior de nuestra casa se renueve. Las sillas son de metal y al igual que el cristal se limpian fácilmente. Podemos tenerlas también en la cocina, pueden quedar igual de bien que en el exterior, añadiendo un toque industrial.

Un mueble para salón con luces led de diseño minimalista y muy práctico costará el 11 del 11 en Aliexpress solo 163 euros. Podemos colocar las piezas juntas o separadas, incluso son una buena opción para usarlo de mesita de noche. Las luces son personalizables, pueden ser de nuestro color favorito. Es una buena compra para cambiar por completo un espacio.

Un armario de cocina para ganar espacio nos costará 50 euros en Aliexpress. El 11 del 11 también podemos montarnos una cocina low cost. Los armarios superiores suelen ser caros, pero podemos optar por modelos como este, con puertas de cristal para poder ver nuestros platos y vasos.