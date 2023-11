Todo ha cambiado en los aviones y no te van a engañar más. Hay una forma de reclamar lo que te deben

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que las aerolíneas no pueden aplicar un suplemento al equipaje de mano, siempre que este respete las dimensiones y peso razonables y cumpla con los estándares de seguridad. A pesar de esta clara directriz, persisten discrepancias entre las compañías aéreas en cuanto a los criterios para el equipaje de mano.

El Parlamento Europeo ha dado un paso más y ha aprobado una resolución instando a la Comisión Europea a establecer leyes claras sobre límites de dimensiones y precios para el equipaje de mano. Aunque no es vinculante, representa un avance significativo en la protección de los derechos de los viajeros.

Normas sobre el equipaje de mano

En nuestro país, la Ley de Navegación Aérea, que lleva vigente desde el año 1960, establece que el transportista debe incluir el equipaje en el precio del billete, especificando límites de peso y volumen definidos por reglamentos. Esta ley también garantiza el transporte gratuito en cabina de objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo, incluyendo los adquiridos en las tiendas de los aeropuertos. Solo se puede denegar el embarque de estos objetos por razones de seguridad y tamaño.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prohíbe cláusulas abusivas que limiten los derechos del consumidor. Cualquier incremento de precio por servicios accesorios debe ser claro y expresado con transparencia.

La reciente resolución del Parlamento Europeo exige a la Comisión Europea que fije unos límites claros en las dimensiones y precios del equipaje de mano. Además, aboga por la implementación de la sentencia del TJUE que prohíbe explícitamente los suplementos de precio por este servicio, siempre que cumpla con requisitos razonables de peso y dimensiones y con los estándares de seguridad aplicables.

Aunque existe el derecho de los viajeros a no pagar costos adicionales por el equipaje de mano, actualmente no se ha establecido un límite común de dimensiones. Las aerolíneas no pueden imponer límites arbitrarios hasta que se regule este aspecto.

Sin embargo, según Facua, la normativa no se está cumpliendo adecuadamente por parte de algunas aerolíneas. Denuncias contra compañías como Ryanair, Vueling y Wizzair se han presentado entre los años 2018 y 2021. A pesar de expedientes abiertos en el año 2022 por el Gobierno Balear, las aerolíneas involucradas han logrado evitar sanciones, generando preocupación en las organizaciones de consumidores.

Cómo reclamar

Si una aerolínea impide el embarque sin el pago adicional por el equipaje de mano, los viajeros tienen el derecho de reclamar la devolución del sobrecoste directamente a la aerolínea después de haber abonado el billete en una modalidad que incluye dicho servicio. La presentación de una denuncia ante la autoridad de consumo o incluso acudir a los tribunales son opciones que están disponibles si la aerolínea se niega a reembolsar la diferencia.

Facua hace un llamado al Ministerio de Consumo para que imponga multas «ejemplarizantes» y de «envergadura nacional» a las aerolíneas que incumplen estas normativas. La lentitud en la resolución de estos asuntos insta a la importancia de acelerar los trámites para garantizar la protección de los derechos de los consumidores.

Como ya hemos comentado, las aerolíneas no han sido sancionadas por estas prácticas pese a que se realizan de forma habitual en muchos de sus viajes, lo que supone un engaño para los usuarios de los aviones, que en muchas ocasiones, se ven obligados a pagar para poder acceder al vuelo que han pagado. Por eso es necesario que se legisle sobre este aspecto y que la normativa se lleve a cabo y se cumpla por parte de las aerolíneas, que operan con impunidad a causas de las no consecuencias.