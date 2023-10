Te puedes llevar una pasta: las aerolíneas te han estado engañando todo este tiempo

¿Sabías que te puedes llevar una pasta si viajas en avión? Las aerolíneas te han estado engañando todo este tiempo, cobrándote de más por algo que debería ser gratis. Se trata de un abuso que afecta a miles de viajeros cada año y que puedes denunciar fácilmente. En este artículo te contamos cómo hacerlo y qué derechos tienes como pasajero aéreo.

Cómo reclamar a las aerolíneas por el equipaje de mano

Viajar en avión puede ser una experiencia muy gratificante, pero también puede traer algunos inconvenientes, como el cobro de un suplemento por el equipaje de mano. Algunas compañías aéreas, sobre todo las de bajo coste, aplican esta práctica ilegal y abusiva, que vulnera los derechos de los consumidores. En este artículo te explicamos qué dice la ley al respecto, cuándo y cómo puedes reclamar si te cobran por llevar tu maleta de cabina.

¿Qué dice la ley sobre el equipaje de mano?

España ha sido el país que logró que la UE obligue a las aerolíneas a permitir una maleta de mano gratis a los viajeros. Así lo acordó la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado miércoles, 21 de septiembre de 2023. El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas fue el encargado de que el texto pidiera expresamente a la Comisión Europea y a los Estados miembros que se aplique una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoce el equipaje de mano como «elemento indispensable» del pasajero y, por tanto, no puede ser objeto de un suplemento de precio.

Sin embargo, podría haber una excepción en la que se pueda denegar el embarque de estos objetos y bultos por razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con las características de la aeronave.

Sin embargo, la ley no especifica las dimensiones ni el peso del equipaje de mano, por lo que cada compañía puede establecer sus propios límites. No obstante, estos límites deben ser razonables y proporcionales, y no pueden ser objeto de un suplemento de precio. Así lo dictaminó también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de 2014, que obligó a Vueling a indemnizar a un viajero al que cobraron un extra por introducir una maleta de mano pequeña que cumplía con las medidas máximas para llevarla en cabina. El TJUE consideró que el equipaje es un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones.

¿Cuándo puedo reclamar el cobro del equipaje de mano?

Por ello, si te han cobrado por el equipaje de mano, ahora puedes solicitar que te devuelvan todo ese dinero que gastaste de más. En concreto, puedes reclamar el cobro del equipaje de mano si se dan alguna de estas situaciones:

Te cobran un suplemento por llevar una maleta de cabina que cumple con las medidas y el peso establecidos por la compañía.

por llevar una maleta de cabina que cumple con las medidas y el peso establecidos por la compañía. Te obligan a facturar la maleta de cabina porque la cabina va demasiado llena y te cobran un extra por ello.

de cabina porque la cabina va demasiado llena y te cobran un extra por ello. Te cobran una diferencia de precio al comprar el billete por incluir una maleta de cabina.

En cualquiera de estos casos, tienes derecho a reclamar no solo el importe que has pagado injustamente, sino también una indemnización por los daños y perjuicios que te hayan causado.

¿Cómo puedo reclamar el cobro del equipaje de mano?

Si decides reclamar el cobro del equipaje de mano, estos son los pasos que debes seguir:

Recopila toda la documentación que tengas sobre el vuelo : tarjeta de embarque, billetes, reserva, justificante del pago del suplemento, etc.

: tarjeta de embarque, billetes, reserva, justificante del pago del suplemento, etc. Solicita a la aerolínea información sobre los motivos por los que te han cobrado un extra por el equipaje de mano. Puedes hacerlo por correo electrónico o a través de su página web. Guarda una copia de tu solicitud y la respuesta que te den.

por los que te han cobrado un extra por el equipaje de mano. Puedes hacerlo por correo electrónico o a través de su página web. Guarda una copia de tu solicitud y la respuesta que te den. Presenta una reclamación formal ante la aerolínea , exigiendo la devolución del importe pagado y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

, exigiendo la devolución del importe pagado y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Puedes usar el modelo oficial que facilita la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o redactar tu propio escrito. Adjunta toda la documentación que respalde tu reclamación y envíala por correo certificado o burofax.

Adjunta toda la documentación que respalde tu reclamación y envíala por correo certificado o burofax. Si la aerolínea no te contesta en el plazo de un mes o su respuesta no te satisface, puedes acudir a la AESA para presentar una nueva reclamación .

. También puedes acudir a la Dirección General de Consumo que tengas en tu comunidad o si lo prefieres, al Centro Europeo del Consumidor en España.

Y si no encuentras solución con estas opciones, puedes recurrir a la vía judicial, presentando una demanda ante el juzgado de lo mercantil correspondiente. Para ello, te recomendamos que cuentes con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho aéreo.