Todo cambia de nuevo en las pensiones a partir de esta fecha. Subidón y alegría entre los jubilados

En enero de este mismo 2023 se anunció un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones contributivas, lo que dejaba un aumento del 8,5% que supuso una gran alegría para los pensionistas ya que significaba un aumento de la cantidad mensual recibida con su pensión. Te contamos la gran alegría de los pensionistas gracias a una nueva subida de las pensiones que ya tiene fecha para empezar a cobrar más cada mes… ¡toma nota!.

No va a ser esta la primera alegría que se lleven los pensionistas gracias a la subida de sus pensiones, ya que mientras las contributivas subieron a primeros de año ese ya mencionado 8,5%, se prorrogó también la subida del 15% para las pensiones no contributivas durante todo el 2023. Ambas subidas son parte de las medidas del Gobierno nacional para que los pensionistas pudieran hacer frente a la inflación para no perder poder adquisitivo.

Esta es la fecha de la nueva subida de las pensiones

El Ejecutivo quiere garantizar que las pensiones mínimas contributivas alcanzan el 60% de la renta mediana en España en el año 2027, definiendo un calendario progresivo para que se vaya dando un incremento hasta este año, el cual permitirá alcanzar ese objetivo. Lo que está claro es que a partir de 2027 las pensiones no podrán ser inferiores al umbral de pobreza. Además, también se busca que para ese año las pensiones no contributivas alcancen el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal.

La nueva subida de las pensiones comenzará a darse en 2024, hasta llegar a su tope, al menos de momento, en ese ya mencionado 2027. En el último paquete de medidas de Reforma de las Pensiones se incluyó la reducción de la brecha de género, estableciendo una cuantía de referencia de la pensión contributiva de jubilación de mayores de 65 años con cónyuge a cargo y el umbral de la pobreza calculado para un hogar de dos adultos, una brecha que se reducirá progresivamente de acuerdo a la siguiente escala:

Enero de 2024 : la cuantía aumentará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 20% la brecha que exista.

: la cuantía aumentará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 20% la brecha que exista. Enero de 2025 : la cuantía aumentará en el porcentaje necesario para reducir en un 30% la brecha que exista.

: la cuantía aumentará en el porcentaje necesario para reducir en un 30% la brecha que exista. Enero de 2026 : la cuantía aumentará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista.

: la cuantía aumentará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista. Enero de 2027: la cuantía aumentará, si fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.

Según los cálculos de la Seguridad Social, las pensiones de jubilación mínimas con cónyuge a cargo pasarán a ser de 13.526,80 euros anuales de ahora hasta los 16.500 que llegarán en 2027. Además, a partir del próximo 1 de enero de 2024, las pensiones contributivas y las Clases Pasivas de la Seguridad Social volverán a subir de acuerdo al IPC medio interanual del mes de noviembre.