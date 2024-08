Todas las ayudas que puedes pedir si te han denegado la beca MEC

Con la llegada del nuevo curso escolar, el Gobierno ha comenzado a enviar a partir de la primera quincena de agosto la resolución a si los solicitantes cumplen o no los requisitos económicos de la beca MEC, para que así puedan recibir el dinero de la misma en los próximos meses. Estas ayudas están destinadas a los estudiantes de Bachillerato, estudios universitarios, de Formación Profesional y alumnos con necesidades especiales.

Asimismo, debido a la notificación por parte del Ministerio de Educación, muchos estudiantes han comenzado a quejarse en las redes sociales debido a que se han encontrado con la sorpresa de que se les ha denegado la posibilidad de obtener el beneficio económico que aporta esta ayuda del Gobierno.

me han denegado la pvta beca mec por renta, teniendo un padre que no llega a los mil euros mensuales y con una discapacidad. todo porque mi madre es funcionaria (y eso no significa que gane mucho eh). me cago en todas las personas que no declaran todo lo que ganan

— cel ? (@quejicaconcausa) August 4, 2024